Joe Biden sceglie Pete Buttigieg e fa la Storia: sarà la prima persona LGBT nel Gabinetto presidenziale

Se ne parla da settimane, ma ora ci siamo. Pete Buttigieg farà ancora una volta la storia della politica d’America entrando nel Gabinetto presidenziale di Joe Biden a tempo pieno, andando ad occupare la casella di segretario ai trasporti. A darne notizia Reuters e CNN.

Ex veterano della guerra in Iraq, ex sindaco di South Bend e aspirante presidente fino a inizio 2020, Pete è stato scelto da Biden in persona per ricoprire l’ambito ruolo. Non era mai accaduto prima. Richard Grenell, gay dichiarato, aveva lo scorso anno temporaneamente ricoperto il ruolo di direttore ad interim dell’intelligence nazionale, ma solo per 3 mesi. Il Gabinetto degli Stati Uniti d’America è il ramo esecutivo del governo federale ed è composto dal presidente e dal vicepresidente degli Stati Uniti, dai segretari dei 15 dipartimenti dell’Amministrazione e da alcuni funzionari di grado più elevato (l’equivalente del Consiglio dei ministri italiano).

Buttigieg avrà il compito di gestire un budget da 72 miliardi di dollari e una forza lavoro di 58.000 persone, supervisionando le infrastrutture legate ai trasporti d’America.

Alphonso David, presidente della campagna per i diritti umani, ha dichiarato: “Il presidente eletto Joe Biden e lavicepresidente eletta Kamala Harris mantengono la loro promessa, con la creazione di un’amministrazione che rifletta la diversità e le esperienze di vita dell’America. Il sindaco Pete Buttigieg è sempre stato aperto e onesto sulla sua identità, dando voce alla nostra comunità e una nuova visione di chi e come i nostri leader possano amare. La sua voce a nome della comunità LGBTQ nella stanza dei bottoni aiuterà il presidente eletto Biden a ricostruire la nostra nazione, più forte e più equa di prima. Questo è un momento storico per la nostra comunità. Continueremo a impegnarci con il team di transizione Biden-Harris per garantire che le persone LGBTQ siano nominate a tutti i livelli di governo e che tali nomine possano riflettere la piena diversità della nostra comunità, comprese e in particolar modo le persone LGBTQ di colore e transgender, oltre alle persone non-binarie“.

Il 38enne Pete, già primo candidato dichiaratamente gay a correre per la Casa Bianca, è felicemente sposato con Chasten Buttigieg dal 2018.