Pete e Chasten Buttigieg, una famiglia arcobaleno alla Casa Bianca

2 minuti di lettura

Entrambi papà da pochi mesi grazie all’adozione, Pete e Chasten Buttigieg hanno festeggiato l’arrivo del 2022 con una bellissima foto scattata all’interno della Casa Bianca, con i gemelli Penelope e Joseph in braccio. È stato Chasten a twittare lo scatto, ricordando come “il 2021 ha portato con sé molte sfide, ma ci ha anche dato molto di cui essere grati. Buon anno amici. A un 2022 sereno e gioioso!”. Soprannominati Gus, i due gemellini erano già stati ‘condivisi’ via social il giorno di Natale, con l’intera famiglia in posa davanti a un albero di Natale.

Il 2021 è stato sicuramente un anno assai ricco di eventi per i Buttigieg. Pete è infatti diventato il primo ministro (dei trasporti, ndr) dichiaratamente gay della storia d’America, con la coppia che ha accolto i due bambini nel mese di settembre. Sui social la foto pubblicata da Chasten è stata travolta dai like e dalle condivisioni. Tante famiglie arcobaleno hanno pubblicato le proprie foto come risposta a questo dolcissimo scatto, che rimarca il deciso cambio di passo dell’amministrazione Biden alla precedente amministrazione Trump, segnata dall’omotransfobia.

In meno di un anno Joe Biden ha ringraziato la comunità LGBTQ nel giorno del proprio insediamento e promesso tutele per le persone transgender, ha immediatamente cancellato l’indecente divieto voluto da Donald Trump alle persone transgender nell’esercito, ha nominato la dottoressa trans Rachel Levine sottosegretaria alla sanità, ha firmato uno storico memorandum per i diritti LGBTQ a livello globale, ha nuovamente concesso l’autorizzazione alle ambasciate USA di issare la bandiera rainbow, ha trasformato il Pulse in memoriale nazionale contro l’omotransfobia, ha nominato la prima ambasciatrice USA apertamente lesbica di sempre, ha dichiarato guerra alla transfobia, ha nominato un ambasciatore gay per Svizzera e Liechtenstein, è tornato a dichiarare giugno come mese dei diritti LGBT celebrandolo insieme a sua moglie Jill, e ha ribadito l’urgenza di porre fine all’omotransfobia.

Vedere ora Joe, Chasten Penelope e Joseph alla Casa Bianca, non è altro che la ciliegina sulla torta ad un anno dall’insediamento.

© Riproduzione Riservata