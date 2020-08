Pierangelo Greco, tiktoker gender fluid travolto dall’omofobia: “mi fate vomitare, agirò per via legali”

Ha quasi 240.000 follower su TikTok Pierangelo Greco, make-up addicted dichiaratamente gender fluid vittima di omofobia sui social. “Sei un fro*io di mer*a, aveva ragione Hitler a massacrarvi a tutti quanti”, ha scritto un utente. “Non è accettare te stesso, è nascondere il proprio essere: non esiste umiliazione peggiore di farsi vedere in queste condizioni. Uno schifo, fate ribrezzo”, ha continuato un altro.

Greco, come riportato da Webboh, ha deciso di reagire a questo tsunami di insulti, minacciando azioni legali.

Posto queste offese perché ne ho le palle rotte di gente che deve insultarmi e massacrarmi semplicemente perché sono me stesso. C’è chi mi augura la morte, chi menziona Hilter. Arrivato a questo momento punto mi sono rotto le palle e sono qui per denunciare. Voglio farvi rendere conto dello schifo che ci circonda. Voglio dire basta di questo schifo. Mi rovino le giornate per questi insulti del cavolo. Non ne posso più. Io, essendo me stesso, non tocco la libertà di nessuno. Vivo la mia vita. Chi non vuole vedere la mia cavolo di faccia smetta di seguirmi e se ne vada a quel Paese. Non ho bisogno di questa gente per andare avanti. Il successo ce l’ho comunque essendo me stesso. Cari haters, con questa faccia io ci faccio i soldi, voi cosa ci fate? Chi ha mostrato la mia faccia menzionando Hitler e pubblicandola su pagine come Fro*i schifo… agirò per via legale. Mi viene il vomito solo a pensarci. Adesso preoccupatevi perché la stronza non è più qui per stare zitta.