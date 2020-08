Pillon vs. Lines: “come può un uomo che non si sente donna avere il ciclo mestruale? Forse da tergo?”

Simone Pillon ora attacca anche la Lines, storico marchio italiano produttore di assorbenti e prodotti per l’igiene intima femminile. La motivazione, una battaglia ideologica senza capo né coda, in cui come al solito finge di non sapere (e capire) che certe persone non si riconoscono nel loro corpo.

A tal proposito, il senatore leghista pubblica un post nella sua pagina Facebook in cui critica l’azienda, la quale ha riservato una sezione del suo sito a degli articoli informativi riguardante varie tematica delicate, tra cui l’educazione sessuale, l’orientamento e l’identità di genere.

Per una mente in cui un uomo è uomo e una donna è donna, dove le persone transgender non esistono e dove gli omosessuali possono essere curati, naturalmente non può accettare che un’azienda voglia diffondere un po’ di verità. Per questo, apre così la sua battaglia verso il brand: