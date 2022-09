Polemiche per Ballando con le Stelle “troppo gay”: Milly Carlucci risponde

2 min. di lettura

È in arrivo una nuova stagione di Ballando con le Stelle, e il chiacchiericcio ha già aperto le danze: la partecipazione di Alex Di Giorgio – ex nuotatore che ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici – che andrà a rappresentare la seconda coppia omosessuale a partecipare al programma (dopo lo storico duo composto da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro nel 2018).

Una botta di freschezza che ha scomodato non poche polemiche e prevedibili lamentele da copione. Ma la presentatrice Milly Carlucci ha risposto senza remore: “Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta” dichiara Carlucci in un’intervista per DiPiù, riportando che Di Giorgio avrebbe chiesto espressamente un maestro sensibilizzato sufficientemente per rappresentarlo “Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento.” Concludendo: “Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre”.

Dopo aver rifiutato la proposta di partecipare al GFVip, quella a Ballando con le Stelle sarà il debutto televisivo di Di Giorgio, che ha dichiarato di aver subito atti di omofobia, “fuori e dentro l’acqua” tanto da “poterci scrivere un libro intero”. Quella su Di Giorgio non è l’unica controversia ruotata intorno al nuovo cast del programma: le chiacchiere da corridoio, riportano che Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, sarebbe stata presa per far “dispetti” a Maria De Filippi, e stesso vale per Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, parte della giuria. Infine, la partecipazione di Enrico Montesano è stata criticata dopo essersi dichiarato più volte NoVax e NoMask: “Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta.” dice Carlucci “Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo“.

