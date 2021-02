Preside fa coming out e presenta suo marito agli studenti: “Il messaggio è semplice, essere sè stessi”

< 1 minuto di lettura

Nicholas Hewlett è il preside del St Dunstan’s College di Catford che ha deciso di omaggiare il mese dell’Orgoglio LGBT, nel Regno Unito celebrato nel mese di febbraio, con un coming out nel corso di un’assemblea scolastica on line. Nel farlo Nicholas ha parlato anche di suo suo marito agli studenti in collegamento.

Intervistato dal Times, Hewlett ha sottolineato come “non molto tempo fa stavo chiacchierando con alcuni alunni e uno di loro aveva confessato come si sentisse a suo agio nell’essere omosessuale. Sono rimasto così sbalordito dal suo coraggio che qualcosa mi è scattato, nella testa. Allora ho pensato alla mia situazione e mi sono detto: “Questo è ridicolo”. Sono qui, come gay felicemente sposato, e nessuno degli alunni sa niente. Ci saranno ragazzi che staranno lottando con la propria sessualità e che trarrebbero beneficio dal sapere che puoi essere felice e gay, e io ho una posizione privilegiata per dimostrarglielo. Sentivo che dovevo far capire agli alunni che possono essere essere dichiarati e coraggiosi. Il mio unico rammarico è non averlo fatto prima… Il messaggio è semplice, essere sè stessi“.

Il Dipartimento per l’istruzione ha così applaudito la scelta del preside: “Confidiamo che insegnanti e dirigenti scolastici prendano decisioni su ciò che è opportuno discutere con gli alunni. Entro la fine del liceo, tutti gli alunni dovranno ricevere un insegnamento specifico sulle relazioni LGBT. Le scuole sono libere di determinare come farlo“.

Hewlett si è unito civilmente ad Alberic Elson, direttore musicale della Whitgift School nella vicina Croydon, nel 2014.