Si accendano i motori, e anche i piccoli schermi. Con agosto alle spalle, ci prepariamo a dare il benvenuto ad una nuova stagione televisiva, la prima autunnale dell’era Covid. In attesa di scoprire come le trasmissioni adatteranno i propri ritmi alle nuove esigenze dettate dalla pandemia, scopriamo quando ricominceranno gli show più seguiti dal pubblico italiano. Quando inizieranno i programmi tv della stagione 2020/2021?

Maria De Filippi tornerà a far compagnia nel pomeriggio ai telespettatori di Canale 5 con Uomini e Donne dal prossimo 7 settembre, data di messa in onda anche della prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. La conduttrice “col cuore” ripartirà in prime-time con Live – Non È La D’Urso dal 13 settembre. Tra i reality show di punta, Temptation Island con Alessia Marcuzzi vedrà la luce dal 9 settembre, mentre il Grande Fratello Vip 5 con Alfonso Signorini inizierà il 14 settembre.

Quando iniziano i programmi tv del 2020? Da X Factor a Domenica In

La musica tornerà a battere su Sky Uno con X Factor dal 17 settembre 2020, con la rinnovata fase di provini a porte chiuse. E se la musica si trasforma in danza, non possiamo non menzionare Ballando con le stelle, che salvo tamponi positivi, partirà su Rai 1 il 12 settembre. Per Tale e Quale Show, che taglia il traguardo della decima edizione, bisogna aspettare il 18 settembre. Per The Voice Senior, il nuovo show dell’Ammiraglia dedicato a talenti canori attempati, tocca attendere il 13 novembre, mentre per AmaSanremo – concorso di selezione per i giovani del Festival 2021 – il 22 ottobre in seconda serata. Sempre ad ottobre, per precisione il 27 ottobre, è prevista la prima puntata della nuova edizione de Il Collegio.