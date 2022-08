Quando scopri tuo padre omofobo su Grindr

2 min. di lettura

Su Grindr potete incontrare chiunque, a volte anche l’ultima persona che immaginate sulla faccia della Terra.

È successo a Jacob, giovane uomo gay australiano, che dopo aver fatto coming out ha smesso di parlare con suo papà perché incapace di accettare o accogliere la sua omosessualità, riavvicinandosi solo recentemente. Ma proprio quando hanno cominciato a calmarsi le acque, Jacob si è ritrovato la sorpresa più impensabile di tutte: scrollando il browser di Grindr è incappato in uno dei tanti profili anonimi a torso nudo, riconoscendo nella foto la cabina armadio di suo padre: “Ho pensato che quella era proprio casa dei genitori” ha raccontato al programma radiofonico di Kyle e Jackie O, in un’intervista per il Daily Mail. Non riuscendo a trovare altre prove, Jacob ha iniziato a scrivere (!) al profilo: “Non stavo flirtando con lui, ma ho aperto una conversazione normale, dicendogli che mi piaceva la sua foto e chiedendogli da da dove venisse” racconta. Solo quando ha chiesto una foto del volto, Jacob ha avuto la conferma che quell’user a petto nudo era davvero suo padre.

Numerosi ascoltatori hanno partecipato alla storia, condividendo che è una dinamica più comune di quanto sembra: “Al mio partner è successa una cosa simile” racconta un anonimo in chiamata: “Suo padre ha avuto sei figli, era un costruttore edile, e viveva apparentemente un matrimonio felice. Tuo padre sarebbe felice se potesse rivelare la sua vera identità”. Ma Jacob specifica che è più complicato del previsto, complice l’omofobia repressa negli anni precedenti: “Era totalmente contro di me quando ho fatto coming out” racconta, aggiungendo: “Mi ha odiato, era furioso e non voleva avere nulla a che fare con la mia vita“.

Il rapporto burrascoso tra e suo padre ha cominciato ad acquietarsi solo recentemente, e Jacob teme che aprire una conversazione del genere potrebbe riportare a galla rancori irrisolti e mettere a repentaglio il rapporto anche con sua madre. Per molti ascoltatori, proprio per questo motivo dovrebbe parlarne con lui, ma Jacob vuole risolvere la faccenda a due, e comprendere da sé l’imprevedibile percorso del papà: “Voglio ascoltare cosa pensa e conoscere la sua storia” dice a Kyle e Jackie O “Voglio sapere perché me l’ha tenuto nascosto per così tanto”.

