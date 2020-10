Queer Days 2020, ll programma del festival LGBT romano

Dalla collaborazione di Associazione CineQueer per Roma, Zalib e Frocya, sono nati i Queer days – Festival di Cinema e Cultura Queer, quattro giornate di festival multidisciplinare per esplorare la produzione artistica e cinematografica queer della città che prenderanno vita dall’8 all’11 ottobre 2020 negli spazi del Centro Giovani del I municipio a Roma.

Per affrontare un autunno di incertezze, impugniamo come stendardo contro le avversità il pavone albino dalla coda multicolore. Un percorso che si snoderà tra cortometraggi internazionali, talk, spettacoli teatrali, musica dal vivo, mostre, per raccontare la scena queer romana tra personalità emergenti e figure di spicco.

Questo l’annuncio dato dagli organizzatori del Festival, che vedrà la drag queen Cristina Prenestina madrina d’eccezione. Tra gli eventi da non perdere l’incontro dell’8 ottobre con Monica Cirinnà e Alessandro Zan, in cui si parlerà della legge contro l’omotransfobia; l’incontro con Brando Pacitto, Eleonora de Luca e Liliana Fiorelli sulla rappresentazione del queer nel cinema italiano; la presentazione del 10 ottobre del libro Amori Sfigati di Chiara Rapaccini e lo spettacolo Oggi Voglio Parlare di Lila Esposito e Isabella Pinto; l’11 ottobre l’incontro con Giacomo Visconti e Fabrizio Colica per un’Educazione alla letteratura di genere. Per poter accedere ad ogni evento bisognerà prenotarsi a questo link. A seguire il programma ufficiale.

QUEER DAYS 2020 – PROGRAMMA

Giovedì 8 ottobre

19:00 – 20.00 “Che genere di legge?” con Monica Cirinnà e Alessandro Zan. Modera Cristina Prenestina.

20:00 – 22.00 Proiezione speciale di “Giorgio” di Arianna Mattioli e proiezione dei cortometraggi in concorso.

21:00 – 00:00 Festa di apertura – Dj set Poppe Party

Venerdì 9 ottobre

18:00 – 19:00 “Portrait of a queer kid” con Eleonora De Luca, Brando Pacitto e Liliana Fiorelli.

19:00 – 21:00 Proiezione dei cortometraggi in concorso.

22:00 – 02:00 Dj set Le Probleme | Entrata 10 euro

Sabato 10 ottobre

17:00 – 18:00 Cristina Prenestina legge storie per bimbe e bimbi dai 5 anni in sù.

19:00 – 21:00 Presentazione contromano di “Amori Sfigati” di Chiara Rapaccini (DeAgostini).

21:00 – 22:00 Le NO CHOICE in concerto | Entrata 10 euro

22:00 – 00:00 Proiezione speciale di “Corpi Liberi” di Fabiomassimo Lozzi e proiezione dei cortometraggi in concorso.

domenica 11 ottobre

18:00 – 19:00 “Allor che all’opre femminil intenta se… devi – Per

un’educazione di genere attraverso la letteratura” con Giacomo Visconti e Fabrizio Colica.

19:00 – 20:00 Presentazione di “Signorina” di Chiara Sfregola con Guia Scognamiglio.

20:00 – 21:00 Spettacolo “Oggi voglio parlare” di Lila Esposito e Isabella Pinto | Entrata 10 euro

21:00 – 23:00 Proiezione dei cortometraggi in concorso.

Corti in Concorso

GIOVEDI 8 OTTOBRE

The tears’ thing di Clémence Poésy

These streets will never look the same di Leonard Vuilleumier

As hard as you can di Mathieu Morel

The people smuggler di Amir Reza Jalalian

Evento speciale > Giorgio di Arianna Mattioli

VENERDI 9 OTTOBRE

Is your teen a homosexual? di Tamara Scherbak

Summertime mon amour di Stefano Colucci

Turn it around di Niels Bourgonje

SABATO 10 OTTOBRE

Ruins di Benoît Duvette

Dix Pix di Steven Fraser

Treacle di April Kelley

Dreaming like Louis di Valentin Merz Tanören

The First Conversation Between Frank and I di Ohm Phanphiroj

Raspberry di Anastasija Lazarova Pilling

Ex. Toronto. Night di Rob Salerno

DOMENICA 11 OTTOBRE

Butterflies in Berlin di Monica Manganelli

See my Ghost Passing Away di Yann Pichot

Discreet di David Chausse e Simon Frenay

From Avila to Monserrate di David Leonardo Alarcón Barrios

Beauty Boys di Florent Gouelou