Raffaella Carrà ha la sua moneta da 5€: la Zecca dello Stato celebra l’icona tv

Il 5 luglio 2023 ricorreranno due anni dalla scomparsa dell’iconica Raffaella Carrà che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni.

Per ricordarla sono previste diverse attività tra cui l’uscita nelle sale di Raffa, un docu-film diretto da Daniele Luchetti, scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio, e la produzione da parte della Zecca dello Stato di una moneta da 5 euro che ritrae la sua effigie.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella tarda serata di oggi ma che ha reso felici tutti i fan dell’iconica ballerina, attrice, conduttrice televisiva e coreografa che con il suo talento poliedrico negli anni è riuscita a conquistare i cuori di milioni di persone in tutto il mondo, tanto da meritarsi per l’appunto una moneta speciale tutta per sé ma non una serata evento in prima serata su Rai 1, come invece era stato annunciato tempo addietro.

Com’è possibile notare dal sito ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la moneta è stata emessa oggi dal ministero dell’Economia e appartiene alla “Serie Grandi Artisti Italiani” del programma numismatico 2023 che, previo sondaggio tra i collezionisti registrati al sito e-commerce, ha eletto proprio Raffaella Carrà come artista da celebrare.

La moneta, come da consuetudine, è composta da due facce differenti: sul dritto possiamo ammirare il ritratto dell’artista dentro uno schermo televisivo accompagnato a sinistra, ad arco, dalla scritta “Repubblica Italiana” e a destra, in alto, dalla firma dell’autore “Petrassi”; sul rovescio, invece, possiamo ammirare Raffaella Carrà con la mano in vita mentre si trova su un palcoscenico. A sinistra, accanto al volto, è riportato il valore di “5 euro” e il “2023” come anno di emissione della moneta. In alto, invece, sempre ad arco è riportata la scritta “Raffaella Carrà” mentre a destra la lettera “R”, identificativa della Zecca di Roma.

La moneta è frutto del lavoro dall’artista incisore Silvia Petrassi e si presenta – come riportato sul sito ufficiale – in versione proof (ovvero, emessa esclusivamente per collezioni numismatiche) con una tiratura di 15.000 pezzi, in vendita a 40€ l’uno.

Insomma, ancora una volta Raffaella Carrà è riuscita a rivivere grazie al suo operato. Poco importa se ancora la tv non è riuscita ad immaginare uno show per celebrarla, nel frattempo ci hanno pensato la Zecca dello Stato con una bellissima moneta da 5 euro e Disney+ che ha prodotto il docufilm Raffa, in uscita nelle sale cinematografiche dal 6 al 12 luglio 2023.

