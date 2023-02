Se un ragazzo trans flirta con una ragazza, fa coming out e scopre che lei ha il suo dead name – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Il coming out di un ragazzo trans con la ragazza con cui sta flirtando è un momento delicato, non semplice da gestire. Un momento che può cambiare l’andamento di un flirt, di una serata, o di una relazione appena iniziata.

Ne parla con ironia e una punta di amarezza Nicholas Pagliazzi, tiktoker avvezzo alla divulgazione della sua vita di ragazzo trans. “Nella vita di qualsiasi uomo trans, arriva sempre quel giorno in cui tu devi dire a quella ragazza, per una situazione occasionale, che non sei nato così” racconta Nicholas nel video.

Così Nicholas racconta un episodio del proprio vissuto. Una sera era in discoteca e ha iniziato a scambiare sguardi con una ragazza: era evidente che i due si piacevano “io passavo tranquillamente per un ragazzo cis, così a un certo punto lei mi ha detto spudorata Ti va di andare in una situazione più tranquilla?, insomma voleva arrivare al sodo” racconta Nicholas.

Come la dico? Come non la dico? La dico? Sono questi i pensieri che corrono nella testa di Nicholas, che prende coraggio e a un certo punto della serata spiega alla ragazza di essere nato donna e di aver fatto un percorso di transizione. “È un problema?” chiede. La ragazza sorride e dice che no, non è un problema: “Io sono bisex” (beh, anche se fosse etero… ndr)

Nel racconto Nicholas spiega che a quel punto la ragazza ha iniziato “a fare tutta una serie di cose”, finché lui l’ha fermata, per dirle “Hey fermati, non è proprio così, aspetta che ti spiego come funziona un po’ il tutto, almeno con me”.

A quel punto i due si sono presi del tempo per parlare e hanno deciso – fino ad allora non avevano ancora approfondito la cosa – di presentarsi e raccontarsi un po’. Grande sorpresa quando Nicholas ha saputo il nome della ragazza: Giada! E Giada era proprio il nome di Nicholas quando era ragazza. Come si dice: era il suo dead name.

Pagliazzi nel video dimostra grande ironia e scherza sulla coincidenza che gli ha riservato la vita: la prima ragazza con cui ha fatto coming out come ragazzo trans ha il suo dead name. Dead name che, ricordiamo, per molte persone trans, a causa del proprio vissuto, è fonte di grande sofferenza. Ma non per Nicholas, che probabilmente nella vita è stato più fortunato di altre persone, e che ha definito la coincidenza di questo rimorchio in discoteca come “spiazzante, ma allo stesso tempo troppo divertente”. Evviva!

Beh Nicholas: certo che potresti anche farci sapere come è andata a finire questa piccante serata, no? XoXo

