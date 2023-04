0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

La finale di Amici 22 si avvicina sempre di più e puntata dopo puntata stiamo assistendo all’eliminazione dei ballerini e dei cantanti che, nonostante la loro dedizione, bravura e talento, non sono riusciti a convincere i tre giudici del Serale. Il vincitore, infatti, sarà solo uno per categoria però ad ogni puntata assistiamo alla solita rivoluzione social per l’eliminato di turno e al naturale pianto degli allievi in casetta.

Questa settimana al ballottaggio abbiamo visto scontrarsi il ballerino di danza classica Ramon Agnelli (della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano) e la cantante Federica Andreani (della squadra diretta da Arisa e Raimondo Todaro). Una sfida parecchio difficile che ha messo a dura prova non solo gli spettatori ma anche e soprattutto i due allievi, e in particolare il ballerino.

Egli, infatti, nel tradizionale incontro telefonico con Maria De Filippi prima dell’annuncio dell’eliminato, si è lasciato andare ad un racconto toccante e molto personale dal quale si è potuto evincere di come in passato abbia sofferto di solitudine e di come egli abbia sentito spesso la mancanza di una famiglia su cui contare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ramon Agnelli (@ramon_agnelli)

Ramon Agnelli: le sue toccanti parole

Una famiglia che, però, sembrerebbe aver ritrovato – o forse sarebbe meglio dire, costruito – all’interno della Scuola più famosa d’Italia.

“Grazie di tutto, davvero. Mi sono sentito tornato in una famiglia e penso che questa sia stata la cosa più bella che mi porto da questa esperienza. Vivere come una grande famiglia, come ho sempre desiderato. Sono stato coccolato e amato da tantissime persone e ogni giorno, anche se non lo facevo vedere, ero sempre più stupito perché non ho mai avuto questa cosa. Sono sempre stato molto solo. E se non solo con veramente poche persone. E invece qua ho avuto l’onore di contarle su più di una mano ed è stato bello. È stata luce per me essere qua. Dopo tanta sofferenza, tante lotte, tante battaglie, sono riuscito a respirare qualche mese un po’ di serenità, un po’ di felicità, che una una persona di ventun anni ha bisogno. E tutto questo è grazie a voi, davvero. Spero che le persone con cui sono stato e con cui ho lavorato siano un po’ orgogliose di me, tutto qua”.

Per la prima volta dal suo ingresso nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, Ramon ha deciso di aprire il suo cuore di fronte alle telecamere e di raccontare un po’ di sé ai telespettatori che lo seguono da casa.

Il ballerino, nonostante la sua bravura, non è mai riuscito – e forse ora sappiamo il perché – ad aprirsi totalmente e quindi anche per questo ad entrare in empatia con il pubblico. I telespettatori, infatti, ne hanno sempre riconosciuto il talento ma non sono mai riusciti a comprendere il suo modo di essere taciturno, all’apparenza timido e distaccato dalla situazione.

Ora, però, tutti si sono stretti a lui e in molti sui social hanno ipotizzato – senza che però sia arrivata una conferma ufficiale a questa teoria – che la solitudine di cui egli parla sia dovuta al suo orientamento sessuale e al suo percorso nel mondo della danza, forse non accettato dalla sua famiglia, oltreché alla prematura morte della madre quando egli aveva circa 12 anni.

Al momento non è dato sapere quale sia la verità ma noi di Gay.it ci auguriamo, visto che è riuscito a superare indenne il ballottaggio con Federica, che possa portare in scena questa sua storia per emozionarci a passi di danza come già fatto a parole in occasione della quinta puntata.

© Riproduzione Riservata