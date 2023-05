Sarah Paulson ti paga il biglietto per vedere un film a tema transgender

0:00 Ascolta l'articolo

Come scrivevamo un anno fa, Monica – film di Andrea Pallaoro, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e arrivato nelle nostre sale lo scorso Dicembre – è un piccolo trionfo per la rappresentazione transgender.

Non solo mette al centro della scena (una volta tanto) Trace Lysette, prima attrice apertamente transgender per la prima volta in gara a Venezia, ma sfugge al rischio di oggettificarla o compatirla nella grande tradizione delle storie transgender sullo schermo.

È una visione così preziosa che Sarah Paulson vuole farlo vedere a chiunque, al costo di pagarvi il biglietto: come confermato dal The Dallas Morning News, l’attrice avrebbe comprato tutti i biglietti per la proiezione di Monica presso il Violet Crown Cinema, permettendo ad ogni spettatore di vedere il film gratis.

Sarah Paulson si (ri)conferma non solo una grande attrice, ma un tesoro per l’intera comunità: musa di Ryan Murphy, ma anche spassosa mattatrice in grado di buttare in caciara ogni intervista o conferenza stampa.

È migliore amica del daddy più amato di Hollywood, Pedro Pascal, sin da quando andavano all’Università nel 1990 (e gli pagava da mangiare quando faticava ad arrivare a fine mese) e da sette anni e passa, vive una storia d’amore incantevole con l’attrice Holland Taylor.

Oggi Paulson si conferma anche una fedele alleata per la comunità trans, in grado di utilizzare la propria piattaforma per dare spazio alle storie che dentro Hollywood rimangono sempre ai margini.

Nelle parole di Trace Lysette, Monica è l’occasione per scoprire la moltitudine di storie che possiamo raccontare e spostare l’asticella in alto: “Significa tanto per me personalmente, e ma penso significhi tanche anche per la comunità. Spero riesca ad aprire più porte per le persone trans nel mondo del cinema e dei film in generale”.

