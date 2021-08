Regno Unito non concede l’asilo politico a ragazzo poiché “non sembra gay”

2 minuti di lettura

Abbiamo già visto in passato quanto possa essere difficile per una persona omosessuale ottenere l’asilo politico, poiché “non sembra gay”. È quanto successo, ancora una volta, a Zac Daily, un ragazzo di 32 anni originario degli Emirati Arabi Uniti. In questo Paese gran parte degli emirati che lo compongono ritengono illegale l’omosessualità. La comunità LGBT+ non ha alcun diritto, le relazioni dello stesso sesso sono punite con la pena di morte, il carcere a vita o con la castrazione chimica.

Come riporta Liverpool Echo, Zac aveva continuato per anni a chiedere l’asilo politico al governo del Regno Unito, che lo ha sempre respinto. Il motivo è incredibile: non sembra gay e non ci sono fatti che confermino il suo orientamento.

Ma c’è di più: l’ufficio del Ministero degli Interni incaricato di decidere se accettare o meno la richiesta di asilo aveva chiesto a Zac Daily di dimostrare di essere omosessuale. Cosa impossibile per il ragazzo, dato che non aveva ancora fatto coming out.

La storia di Zac

Arrivato nel Regno Unito a 15 anni, Zac aveva già capito di essere gay, ma non si era confidato con nessuno. Aveva lasciato la sua casa ad Abu Dhabi con la madre per fuggire dal padre, che picchiava entrambi. Il coming out con la madre ha solo peggiorato le cose. Prima, aveva scoperto una lettera in cui la donna chiedeva a un medico informazioni sulle terapie di conversione, poi gli aveva dato un anno per “diventare etero”.

Abbandonata la madre, è diventato un senzatetto, e ha iniziato a fare domanda per ottenere l’asilo politico. Cinque richieste, cinque rifiuti. Se Zac non dimostrava di essere omosessuale, l’asilo politico non sarebbe mai stato concesso.

Oltre a dimostrare di essere gay, il ministero gli aveva addirittura suggerito di tornare negli Emirati Arabi Uniti, e fingere di essere etero. In questo modo, avrebbe avuto salva la vita:

Hanno detto che dovrei tornare a casa e vivere una vita gay in segreto, e starò bene.

Solo la decisione di farsi aiutare da un’associazione ha cambiato il destino di Zac. Frequentando l’Asylum Link Merseyside, ha potuto conoscere membri della comunità LGBT+ di Liverpool, e dopo aver partecipato al suo primo Pride nel 2012, il ministero gli ha concesso l’asilo.

Chiedere una prova della propria omosessualità non è molto lontano da quei Paesi che eseguono il test anale, una tortura che segna per sempre la vita delle vittime.

Solitamente, i rifugiati LGBT si sentono umiliati quando fanno richiesta di asilo: dimostrare di partecipare a eventi LGBT+, di avere un partner dello stesso sesso, e avere testimoni che confermano il proprio orientamento. In alcuni casi, come quello di Zac, costretti a un coming out forzato.