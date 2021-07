“Nonna, sono gay”, la reazione della donna al coming out del nipote è virale – VIDEO

1 minuto di lettura

“Nonna, sono gay“. Si ha spesso la convinzione che fare coming out con persone più che adulte possa avere come conseguenza una profonda confusione nella testa di chi apprende la notizia. Uno stato di smarrimento dettato da quelle norme sociali che per decenni hanno relegato l’omosessualità a una pratica di deviazione e anormalità. Poi ci pensa la vita, magari un video virale su Twitter, a mettere in luce che la realtà può e deve essere diversa. È quanto capitato a Marco Filangieri, un ragazzo finito nelle ultime ore sotto la luce dei riflettori per un tenerissimo filmato in compagnia della propria nonna.

È mia nonna! E il nipote sono io ✨ grazie a tutti per i vostri messaggi di affetto! https://t.co/x47KStstxB — Marco Filangieri (@marcofilanj) 28 luglio 2021

“Veramente? E che se ne importa“, la risposta che si sente pronunciare dall’anziana napoletana, seduta al tavolo con il giovane nipote. La semplicità delle sue parole non ha tradito anche una certa ironia della donna, convinta che ad essere omosessuale fosse un altro membro della famiglia. Dopo aver rivelato il proprio orientamento sessuale, il nipote Marco ha anche confessato alla signora che il ragazzo che lei aveva conosciuto come il suo amico inglese, in realtà era stato il suo fidanzato.

“Non mi sposerò con una donna, ma con un uomo”, ribadisce il ragazzo alla nonna, per accertarsi che abbia capito il suo discorso. La nonna, dimostrando di essere pienamente padrona della discussione, ha concluso il suo pensiero con un’affermazione che ha sciolto i cuori di chi ha ricondiviso il video sui social. “Basta che state buon“. Il video è stato diffuso in rete dalla zia di Marco, Anna Maria, sottolineando il desiderio del ragazzo di mostrare a un ampio pubblico quanto sia orgoglioso della sua famiglia. Successivamente, data la risonanza ottenuta dal coming out, il ragazzo è intervenuto in prima persona per ringraziare chi gli ha inviato messaggi di affetto. Quando si dice la saggezza degli anziani…