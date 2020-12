Renato Zero: “L’omosessualità non è una malattia, né uscire dai binari”

Renato Zero troneggia sulla copertina di 7Corriere, in edicola domani. Per celebrare i suoi 70 anni (compiuti il 30 settembre), Zero si è raccontato a Walter Veltroni, con un’anticipazione finita proprio in prima pagina che guarda al mondo LGBT, facendo ipotizzare addirittura un possibile coming out.

Abbiamo permesso che il sesso alla nascita ci definisse come un padrone. L’omosessualità non è malattia, né uscire dai binari. Io cercavo i colori, cercavo lo sfolgorare, cercavo la maniera di riemergere da questo fango, dalle costrizioni di una opacità che non era sopportabile a tredici, quattordici anni. Era troppo serrato, il mio barattolo.

Dopo anni di clamorosi scivoloni, Renato Zero potrebbe essersi definitivamente aperto al cospetto dell’ex sindaco di Roma. A fine ottobre, come dimenticarlo, per ringraziare il Papa per la sua apertura alle coppie gay Renato disse “c’è bisogno di grande rispetto verso queste persone”, scatenando non poche polemiche. A fine settembre stroncò Achille Lauro (“io non facevo il clown, lui riesce ad affermarsi con poca spesa”), mentre nel 2017 attaccò la gestazione per altri (“Sono bambini tolti alle madri”).