Ricky Martin rischia 50 anni di carcere. Indignato nega tutto, ma avrebbe avuto una storia con il nipote 21enne

Dopo due settimane di rumor, sarebbe emerso il nome di colui che ha chiesto e ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di Ricky Martin, accusato di stalking e violenza domestica. Sarebbe suo nipote Dennis Yadiel Sanchez, 21enne figlio della sorellastra Vanessa. A spifferare il nome della presunta vittima sarebbe stato Eric Martin, fratello di Ricky.

Il cantante, secondo quanto riportato dal programma argentino “La Tarde” e dal quotidiano spagnolo “Marca”, avrebbe avuto una storia clandestina con il giovane, durata mesi. Quando il 21enne ha deciso di interromperla, mettendoci un punto, Ricky avrebbe iniziato a perseguitarlo. Secondo le leggi di Porto Rico, la condanna per “incesto” potrebbe arrivare fino a 50 anni di carcere. La denuncia è stata presentata in forma anonima ai sensi della legge 54. El Vocero, quotidiano di Porto Rico, ha riferito che Martin e la persona che ha presentato la denuncia si sarebbero frequentati per sette mesi.

Ricky, da ore in tendenza su Twitter, ha negato tutto tramite il proprio avvocato, Marty Singer:

“Purtroppo, la persona che ha fatto simili affermazioni sta lottando con profondi problemi legati alla sua salute mentale. Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato – e non sarebbe mai stato – coinvolto in alcun tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote. L’idea non è solo falsa, è disgustosa. Ci auguriamo tutti che quest’uomo riceva l’aiuto di cui ha così urgente bisogno. Ma, soprattutto, non vediamo l’ora che questo terribile caso venga archiviato non appena un giudice esaminerà i fatti”.

Martin, che mercoledì ha pubblicato un EP con sei canzoni, intitolato “Play”, aveva negato ogni accusa in un post social il 3 luglio scorso, scrivendo: “L’ordine restrizione contro di me si basa su accuse completamente false, quindi risponderò attraverso i fatti e la dignità che mi caratterizzano in un processo. Poiché si tratta di una questione legale in corso, non posso fare dichiarazioni dettagliate in questo momento. Sono grato per gli innumerevoli messaggi di solidarietà, che ricevo con tutto il cuore”. Il procedimento giudiziario inizierà il 21 luglio.

Martin e suo marito, l’artista spagnolo Jwan Yosef, sono sposati dal 2017 e hanno 4 figli.

