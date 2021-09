Rimini, il centrodestra candida rinviata a giudizio per omofobia e stalking

2 minuti di lettura

Alle prossime amministrative del 3/4 ottobre si voterà anche per eleggere il nuovo sindaco di Rimini, con sei candidati in corsa. Il centrodestra si presenterà al voto con l’ex primo cittadino di Bellaria Enzo Ceccarelli, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Noi con l’Italia e Rinascimento di Sgarbi, tra le tante liste al suo fianco. Ebbene tra i candidati di Ceccarelli c’è anche una rinviata a giudizio per omofobia e stalking, come denunciato dal presidente di Arcigay Rimini nonchè candidato capolista per Rimini Coraggiosa Marco Tonti.

Il caso risalerebbe ad alcuni anni fa. Per un anno e mezzo, ogni volta che usciva di casa un ragazzo è stato stalkerizzato con insulti omofobici dal vicino di casa e dalla figlia, ad alta voce in modo da essere uditi distintamente da tutto il vicinato. Dopo aver sporto querela ci sono stati i rinvii a giudizio per stalking e razzismo omofobico. Tra le parti civili ammesse anche Arcigay Rimini, oltre che le vittime di questi fatti. Ebbene tra i candidati a sostegno di Ceccarelli, denuncia Tonti, c’è proprio l’imputata a questo processo per omofobia e stalking. “Vero è che un processo non è una condanna ma tra le prove depositate ci sono video e registrazioni assolutamente inequivocabili“, ha sottolineato il presidente di Arcigay Rimini.

“Il candidato sindaco della destra era al corrente di questo fatto? Come intende regolarsi, chiederà all’imputata di fare un passo indietro o ne difenderà il comportamento? E come intende regolarsi per il futuro?“, si è chiesto Tonti, per poi sottolineare come Rimini debba “essere una città che condanna l’omofobia sempre e senza esitazioni, sia nelle forme aggressive come questa che nelle forme quotidiane sotterranee e striscianti. Non è più l’epoca delle mezze parole, le prese di posizione siano chiare e precise“.

Proprio a Rimini, come dimenticarlo, è diventato celebre il bagno rainbow per dire basta all’omotransfobia.