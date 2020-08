Roberto Bolle e Daniel Lee, baci e tenerezze in vacanza – le foto di Chi

Roberto Bolle e Daniel Lee, direttore creativo di Bottega Veneta, sono sempre più una coppia. Dopo i rumor dei mesi scorsi, il settimanale Chi ha paparazzato i due in barca, in Costiera Amalfitana, in atteggiamenti intimi.

“Amore a gonfie vele per l’etoile Roberto Bolle in crociera romantica (e appassionata) nelle acque della Costiera Amalfitana con il nuovo compagno”, scrive la rivista Mondadori, da oggi in edicola con la terza paparazzata LGBT interamente made in Italy delle ultime settimane. Prima la presunta coppia Gabriele Rossi / Rocco Casalino (che a detta di Dagospia sarebbe farlocca e costruita a tavolino per far ingelosire l’amico speciale Gabriel Garko e sviare l’attenzione dal fidanzato cubano del portavoce del premier), poi l’altra presunta coppia Paola Turci / Francesca Pascale. E ora Bolle e Lee, pizzicati prima da soli in una villa sul mare, poi su uno yacht con amici e infine a Capri.

A fine giugno i due erano stati fotografati a Venezia, anche in quel caso in atteggiamenti romantici. Bolle, va ricordato, non ha mai fatto pubblicamente coming out, con annessa smentita passata ad una presunta intervista rilasciata ad una rivista francese, in cui per l’appunto dichiarava la propria omosessualità.

Direttore creativo di Bottega Veneta, Lee ha in passato lavorato con Balenciaga, dopo aver studiato alla celebre Central Saint Martins di Londra. Lo scorso anno ha vinto il premio come designer dell’anno ai British Fashion Awards.