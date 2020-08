Rocco Casalino e Gabriele Rossi paparazzati insieme, la foto di Chi

José Carlos Alvarez, suo storico fidanzato, l’aveva confessato pochi giorni fa: “Con Rocco Casalino è tutto finito, ci siamo lasciati”. Ebbene il portavoce del premier Giuseppe Conte è stato fotografato tra le braccia di Gabriele Rossi, attore, ex concorrente del GF Vip nonché un tempo ‘amico speciale’ di Gabriel Garko.

Domani in edicola, il settimanale ha pizzicato i due prima a cena fuori, nella Capitale, per poi concedersi una passeggiata di coppia per il centro storico della città eterna, in questa calda estate di pandemia praticamente deserta. Se Casalino è da tempo omosessuale dichiarato, Rossi non ha mai fatto alcun tipo di coming out. Ad avvicinare i due, apparentemente così distanti, proprio il Grande Fratello, vissuto in decenni differenti. Tanto Rocco quanto Gabriele non hanno rilasciato commenti nei confronti di queste immagini. Nel dubbio, ieri notte sul suo profilo Instagram Rossi ha pubblicato una foto dal foro romano, con una luna meravigliosa e un commento che 19 ore dopo risulta ambigua: “è una buonasera”.

La scorsa settimana la vita privata di Rocco è tornata d’attualità a causa di José Carlos Alvarez, compagno cubano segnalato all’antiriciclaggio per trading online. Casalino aveva parlato di un rapporto già in crisi da tempo, mentre José, 24 ore dopo, aveva annunciato la rottura tra i due.