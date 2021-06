Roma Pride 2021: “NON possiamo accettare una piazza a numero chiuso e con accesso limitato”

3 minuti di lettura

Tra 8 giorni dovrebbe tenersi il Roma Pride 2021, attesissimo dopo la cancellazione dell’edizione 2020 causa Coronavirus. Usiamo il condizionale perché a 8 giorni dal via Claudio Mazzella, Portavoce del Roma Pride, ha lanciato un autentico grido d’allarme. Le istituzioni avrebbero infatti autorizzato un Pride in piazza, ma a numero chiuso e con accesso limitato. Opzione impraticabile per gli organizzatori.

“Da mesi il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, insieme alle realtà del coordinamento Roma Pride, prova a costruire un Pride favoloso, aperto, irriverente, accessibile, come è nella sua natura, ma anche sicuro rispetto a un’emergenza che non è ancora finita“, ha scritto Mazzella sui social. “Sin dall’inizio è stato fondamentale garantire lo svolgimento di una manifestazione aperta a tutt*. C’è stata proposta e garantita una piazza, ma a numero chiuso e con accesso limitato, una soluzione chiaramente non percorribile per noi perché avrebbe minato l’essenza stessa del Pride che nasce per accogliere, non per escludere“.

“Nella costruzione della giornata del 26 giugno mai si è dimenticato che l’Italia vive ancora una situazione di emergenza sanitaria e pandemica“, ha proseguito il presidente del Mario Mieli. “Il lavoro che stiamo svolgendo è lungo e complesso e deve tenere conto del grande entusiasmo che il Pride raccoglie ogni anno di più, ma anche che tutto deve essere svolto nel pieno rispetto delle regole e delle misure anti-Covid-19“.

Impossibile non tornare con la memoria al primo storico Pride del 1994, quando “le persone che lo organizzarono volevano portare nelle strade di Roma la comunità, mostrarsi e mostrare chi siamo, occupare uno spazio pubblico in maniera pacifica, colorata e gioiosamente dissacrante.

Volevano uscire fuori dai luoghi dove si celebravano già i moti di Stonewall. La parata era un grande coming out collettivo rivolto alla collettività e alla società conservatrice“.

Lo era all’epoca, e lo è ancora oggi.

È impensabile pensare ad un Roma Pride che torni indietro e rinunci alla possibilità di includere tutte le anime della comunità, che nel corso degli anni sono cambiate, si sono autodeterminate, hanno assunto forme e identità nuove, ma anche a tutt* le/gli alleat* che sempre di più si sentono rappresentat* nella nostra battaglia di liberazione da una visione conservatrice e moralistica. Per noi del coordinamento, per quello che vi abbiamo detto e per la natura stessa del Pride, è impossibile ipotizzare di lasciare fuori anche solo una persona dalla nostra grande festa.

Ed è qui che il Comitato Roma Pride si appella alle istituzioni, chiamate a “riconoscere, come fatto in passato, le nostre esigenze: vogliamo sfilare nelle strade di Roma pur rinunciando ai carri, agli abbracci e ai balli sfrenati sulle note della nostre colonne sonore, cose che torneranno più favolose che mai nella prossima edizione che già immaginiamo nella sua formula tradizionale. Queste rinunce, che sono per noi dolorose ma necessarie, le accettiamo pur di vedere i nostri corpi, i nostri volti, le nostre identità attraversare quelle strade che, anche se non ancora del tutto, abbiamo reso più sicure e inclusive. Vorremmo chiudere dando un appuntamento sicuro e preciso, ma vi dobbiamo chiedere di avere ancora un po’ di pazienza sperando che venga ripagata con il risultato migliore possibile. Mai come quest’anno vogliamo riprenderci i nostri spazi, riempirli con i nostri corpi e con le nostre lotte. In un momento in cui il ddl Zan è ancora fermo al Senato e la pandemia ha privato un’intera comunità di luoghi di confronto e di incontro noi vogliamo scendere in strada, rispettando tutte le regole e colorando Roma della nostra favolosità. Ma per farlo abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni perché vogliamo e dobbiamo garantire una manifestazione sicura“.

All’ultimo ma Roma Pride ‘ufficiale’, nel 2019, parteciparono 700.000 persone. Sabato 26 non scenderà in piazza solo Roma, mancati permessi permettendo, ma anche Milano.