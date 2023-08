Rosso, bianco e sangue blu, ci sarà un sequel? Parla il regista

0:00 Ascolta l'articolo

Arrivato in streaming l’11 agosto, Rosso, bianco e sangue blu di Matthew López, da noi recensito, sta sbancando Prime Video. L’adattamento dell’omonimo romanzo di Casey McQuiston ha infatti conquistato la piattaforma streaming, diventando il film più visto tra i tanti in cartellone. Avremo quindi un sequel della rom-com, che immagina un roboante amore tra il figlio della presidente degli Stati Uniti d’America e un principe inglese?

Interrogato sull’argomento da Gay Times, López ha lasciato intendere che qualsiasi ipotesi potrebbe diventare realtà.

“Ecco cosa dirò: se alla gente piace il film, se ha successo e la gente ne vuole ancora, chi sono io per negarglielo? Ma non sto confermando un sequel! Questa non è una conferma. Senti, qualsiasi film che viene semplicemente realizzato è un miracolo. La gente amava così tanto il libro che voleva il film, giusto? Dovrei essere così fortunato che la gente possa amare così tanto il film da volerne un altro”.

Per sua fortuna tantissimi stanno amando Red, White & Royal Blue, tant’è che persino sul set, anche dietro le quinte, lanciavano idee per un ipotetico sequel. Da “Red, White & Royal Wedding” a “Red, White & Royal Baby”. Lopez, vincitore di un Tony Award per aver scritto il classico LGBTQ+ The Inheritance, ha dedicato gli ultimi “due anni e mezzo” della sua vita all’adattamento di Red, White & Royal Blue. Il regista si è detto “incredibilmente orgoglioso” del prodotto finale, in particolar modo del casting che ha coinvolto Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine.

“Prima di iniziare il processo di casting, dicevo, ‘Se non troviamo questi due, allora non possiamo fare questo film”. Zahkar Perez e Galitzine hanno da subito fatto “grandi test”, ma era fondamentale che tra i due attori ci fosse una certa chimica. “Nick era Henry e Taylor era Alex, ma sarebbero stati fantastici insieme come Henry e Alex? Li abbiamo fatti interagire su Zoom e con mio grande sollievo, l’alchimia era lì. In cinque minuti abbiamo capito che avevamo un film, perché la loro chimica era innegabile”.

Il cast di Red, White & Royal Blue include anche Uma Thurman, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano.

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”. Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia, l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati

