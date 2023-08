Rosso, bianco e sangue blu, il regista sorpreso dal divieto: “L’avremmo avuto se fosse stato sesso etero?”

0:00 Ascolta l'articolo

Arriverà su Prime Video l’11 agosto l’atteso Rosso, bianco e sangue blu, film tratto dal best seller del New York Times di Casey McQuiston, prodotto da Greg Berlanti e interpretato da Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine, chiamati ad interpretare il figlio della presidente degli Stati Uniti d’America e il Principee Harry, innamorati!

Matthew López, regista della pellicola, si è detto sorpreso del R-Rating deciso dalla Motion Picture Association of America (MPAA), vietandola così ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto a causa di “linguaggio, alcuni contenuti sessuali e nudità parziale”.







“Penso di essere rimasto un po’ sorpreso dalla classificazione R-Rated solo perché, mentre non sono mai stato incoraggiato a limitare ciò che stavamo mostrando o ciò che stavo rappresentando, quelle scene sono ciò che intendevo mostrare. Sono esattamente come volevo che fossero“, ha spiegato a People. “Ma mi chiedo se si fosse trattato di un uomo e di una donna, se avessimo avuto comunque una valutazione R.”

“Penso che se ci fosse stata una scena di violenza tra loro, avrei potuto mantenere una classificazione PG-13 (Visione consigliata fino a 13 anni solo in presenza di un adulto, ndr), ma poiché stanno facendo sesso e sono due uomini, abbiamo ottenuto una R“, ha aggiunto.

Ma López non ha mai pensato all’autocensura, anche perché nel romanzo i due protagonisti fanno sesso ripetutamente. Sarebbe stato praticamente impossibile edulcorare a tal punto l’adattamento.

“Contrattualmente, avevo la possibilità di fornire un rating R. Non c’erano limitazioni. Non dovevo fare un film PG-13. Volevo assicurarmi che il film fosse accessibile a quante più persone possibile. Non volevo limitare il pubblico, ma non volevo nemmeno limitare la mia capacità di raccontare la storia nel modo in cui volevo raccontarla. La cosa divertente è che una volta che ho capito che saremmo stati classificati come R, sono tornato indietro e ho messo un altro paio di cazzate nel film. Ho pensato, perché non ora?”.

In Rosso, bianco e sangue blu Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”.

Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia, l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati. Dal nulla esplode infatti l’amore.

Nel cast della pellicola, al fianco dei due protagonisti, anche Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, with Stephen Fry, Uma Thurman, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano.

© Riproduzione Riservata