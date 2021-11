Russia, attacco alle organizzazioni che aiutano le persone LGBT a scappare dalla Cecenia

2 minuti di lettura

Russian LGBT Network, importante gruppo LGBT+ russo che da anni lavora per aiutare le persone LGBT cecene ad uscire dal Paese, è finito sotto scacco del ministero russo della giustizia. In pochi anni la rete LGBT russa ha aiutato oltre 150 persone queer a fuggire dalla Cecenia e a trasferirle in regioni più sicure dentro e fuori la Russia. L’organizzazione ha 17 filiali in tutto il Paese e continua ancora oggi a compilare rapporti sulla persecuzione in corso delle persone LGBT+ in Cecenia, che il governo locale nega con insistenza.

Lunedì 8 novembre le autorità russe hanno etichettato Russian LGBT Network e cinque avvocati del gruppo di attivisti Team 29 come “agenti stranieri“, designazione che implica un ulteriore controllo da parte del governo. Una volta così registrate, le ONG sono soggette a specifici controlli e sono costrette a contrassegnare tutte le dichiarazioni ufficiali con una nota. La rete LGBT ha respinto questa etichettatura e l’ha impugnata in tribunale.

“Al momento non siamo a conoscenza di quale sia stata la ragione per riconoscerci come agenti stranieri“, ha affermato il gruppo in una nota. “La rete LGBT russa non è d’accordo con tale status. Non siamo coinvolti in alcuna attività politica, forniamo assistenza legale e psicologica, proteggiamo i diritti della comunità LGBTQ+. La rete LGBT russa farà ricorso contro questa decisione in tribunale. Oggi Russian LGBT Network è stato riconosciuto come agente straniero, ma continuiamo a lavorare per voi, persone LGBTQ+ in Russia”.

La notizia è stata fortemente condannata da Natalia Zviagina, direttrice dell’ufficio di Amnesty International a Mosca, che l’ha definita “oltre la vergogna“. “La decisione del ministero della giustizia rivela che gli avvocati impegnati a difendere i diritti delle persone prese di mira in casi politicamente motivati e i difensori dei diritti LGBTI in prima linea sono sgraditi e considerati “stranieri” nella Russia di Putin”. “LGBT Network ha denunciato crimini efferati contro gli omosessuali in Cecenia e ha aiutato ad evacuare persone a rischio. Ora la Rete LGBT è essa stessa vittima della persecuzione ed è sempre più presa di mira, apertamente, brutalmente e cinicamente. Le autorità citano la necessità di proteggere gli “interessi nazionali” e resistere all'”influenza straniera” nella loro incessante distruzione della società civile russa“, ha proseguito Zviagina. “Ma ciò che è veramente nell’interesse nazionale è proteggere, sostenere e rispettare tutti i diritti umani. Queste rappresaglie contro i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile devono cessare e le leggi sugli “agenti stranieri” e sulle “organizzazioni indesiderabili” devono essere immediatamente abrogate”.