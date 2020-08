Salvini e Meloni preparano un nuovo Family Day

Ma non è finita qui, perché Mario Adinolfi spinge per organizzare una mobilitazione che richiami sia i partiti politici che le forze sociali, in modo che “apra il fronte della contraddizione all’interno della maggioranza”. Tutto questo per cosa? Per impedire che ragazzi gay, ragazze lesbiche o persone transessuali vengano insultate o addirittura picchiate. Perché proibire questo, punire questi crimini, potrebbe ledere la loro possibilità di offenderci e discriminarci, gratuitamente e senza ripercussioni.