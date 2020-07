Massimo Gandolfini del Family Day, “non siamo omofobi, DDL Zan antidemocratico, illiberale e liberticida” (ma è la solita bugia)

Il popolo del Family Day, la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni hanno ieri manifestato davanti Montecitorio, attaccando la legge contro l’omotransfobia e la misoginia che approderà proprio alla Camera dei deputati a fine luglio.

Se la Meloni ha incredibilmente osato dire che no, l’Italia non è un Paese che discrimina le persone omosessuali, Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra nonché ‘padre’ del Family Day, ha motivato il proprio dissenso al DDL Zan. Con una precisazione. Perché loro, i cattoestremisti che puntualmente scendono in piazza solo e soltanto per manifestare contro i nostri diritti, NON sarebbero omofobi.

È in gioco la libertà democratica nel nostro Paese. È una falsità dire che questo popolo sia discriminatorio e omofobo. Noi vogliamo bene a tutte le persone nella maniera uguale soltanto per il fatto di essere persone, ma siamo convinti che il fondamento di una civiltà democratica sia la libertà di pensiero, di opinione e di manifestazione del pensiero. Sono solo le dittature che hanno creato il reato di opinione. E se passa questa legge è un bavaglio, è una legge antidemocratica, illiberale, liberticida. E per questo vogliamo combatterla. Vogliamo che il nostro popolo sia libero di pensare secondo la propria cultura e il proprio modo di vedere la vita. E una battaglia di libertà e di civiltà democratica.

Peccato che il ‘reato di opinione’ non esista, all’interno del DDL Zan, come Gandolfini, Meloni e Salvini ben sanno. Eppure continuano a sostenere questa falsità a mezzo stampa e social, h24, in modo che arrivi quest’unica menzogna agli occhi e alle orecchie dei propri elettori. Mentono sapendo di mentire, gridando persino alla censura mediatica nei loro confronti.