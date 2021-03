Sanremo 2021, Laura Pausini super ospite: ecco le scalette di martedì e mercoledì sera

2 minuti di lettura

Finalmente ci siamo. Il 71esimo Festival di Sanremo è alle porte, con via alle danze martedì 2 marzo 2021. Prima conferenza stampa ufficiale per Amadeus, conduttore e direttore artistico dell’evento, che ha subito spoilerato le scalette delle prime due serate. I 26 BIG e le 8 NUOVE PROPOSTE si dividono infatti in due serate. 13 big e 4 giovani martedì, 13 big e 4 giovani mercoledì.

Proprio mercoledì sera, novità del giorno, all’Ariston arriverà anche Laura Pausini, 28 anni dopo La Solitudine ma soprattutto pochi giorni dopo aver vinto il Golden Globe 2021 per la miglior canzone originale in La vita davanti a Sè. Laura, prima cantante italiana di sempre a vincere un Golden Globe, canterà proprio il brano scritto da Diane Warren e dalla Pausini tradotto insieme a Niccolò Agliardi.

Martedì sera il Festival riprenderà vita dall’edizione del 2020, con Diodato live insieme alla sua Fai Rumore, trionfatrice lo scorso anno nonché brano singolo del primo doloroso lockdown, del marzo scorso. Serata speciale anche per Loredana Bertè, super ospite della serata, per poi lasciare spazio alla gara. Martedì sera canteranno Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band. Tra le nuove proposte, Avincola, Folcast, Gaudiano ed Elena Faggi.

Mercoledì sera canteranno i restanti cantanti in gara. Tra i big Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Gio Evan, Fulminacci , La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote, con Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou ultimi giovani in corsa.

Amadeus ha poi annunciato che Giacomo Castellana, primo ballerino dell’Opera di Roma, Emma Marrone, Monica Guerritore, Rosario Fiorello, Claudia Santamaria e Francesca Barra prenderanno parte ai 5 quadri firmati Achille Lauro, ospite fisso del Festival con un’esibizione speciale a sera. Nella serata di mercoledì, ricchissima, ci sarà spazio per 3 omaggi storici a Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella. Gigliola canterà Non ho l’età e Dio come ti Amo. Fausto Leali canterà Mi Manchi e Io Amo. L’iconica Marcella canterà Senza un briciolo di testa e Montagne Verdi. Chi difficilmente sarà all’Ariston è Lady Gaga. “Mi piacerebbe molto avere Lady Gaga, se il Gaga Airlines potesse portarla qui sarebbe fantastico. Magari poterla avere. È molto impegnata con il film, ma al momento non c’è la possibilità di averla“, ha confidato il direttore artistico. “Amadeus ha fatto rapire i cani, ora vediamo”, ha ironizzato Fiorello, per poi aggiungere: “Possiamo però dire che ci stiamo lavorando”.