Sanremo 2023: Chi è Bruno Corazza, il corista nonché attivista LGBT che ha fatto da interprete ai Black Eyed Peas

Ritrovarsi sul palco dell’Ariston davanti a 15 milioni di italiani in qualità di interprete dei Black Eyed Peas, seppur corista ufficiale del Festival di Sanremo. È quanto avvenuto ieri sera a Bruno Corazza, corista già visto in trasmissioni Rai come Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle. Dinanzi ad un Amadeus impacciato con l’inglese, Corazza è stato ‘adattato’ da mamma Rai ad interprete dei super ospiti internazionali di serata, traducendo in diretta domande e risposte. In pochi minuti Bruno è diventato virale sui social, con gli stessi Black Eyed Peas a gridare il suo nome insieme all’intero Ariston.

In una notte il suo account Instagram ha guadagnato circa 3000 follower. “Che serata SURREALE”, ha scritto Bruno sui social. “Ancora un poco incredulo, MOLTO divertito e decisamente assonnato ci tenevo a ringraziare amici vecchi e nuovi per le centinaia di messaggi di affetto, sono rimasto sveglio a leggere fino alle 5 di mattina. Ne approfitto anche per chiedere scusa per aver capito TOWNS invece di TALENTS, ma la verità è che senza cuffie sentivo male la loro voce e non avendo rose sul palco da prendere a calci mi sono dovuto adattare“, ha continuato Corazza, ironizzando su quanto avvenuto la sera prima con Blanco. A volerlo sul palco proprio Amadeus e Leonardo DeAmicis, che dirige l’orchestra dell’Ariston. Una “sorpresa indimenticabile“, ha concluso Bruno, consapevole di aver “perso 10 anni di vita ma guadagnato mille sorrisi in più”.

Una decina di anni fa, nel 2014, Corazza ha prestato il proprio volto per la campagna del Roma Pride, pittandosi il volto di rainbow. “Guardateci bene. Guardateci il viso. Non è quello di chi chiede qualcosa, ma di chi sa cosa ci spetta di diritto”, scrisse all’epoca rilanciando il manifesto della manifestazione. “Non il viso di chi è stanco di lottare, ma quello di chi non si fermerà finché la storia non ci avrà dato ragione. Perché lo farà, di questo siamo certi. Perché la storia noi la facciamo tutti i giorni: in famiglia, a scuola, sul lavoro, in piazza. La facciamo sfidando i pregiudizi con l’intelligenza, la gioia, il coraggio. L’amore. Così sappiamo che arriverà un giorno in cui ogni diversità non sarà tollerata, ma celebrata. Ogni genere rispettato, ogni famiglia protetta, ogni individuo tutelato. E quel giorno no, non sarà solo bello poter dire “noi c’eravamo, ci siamo sempre stati”. Sarà molto di più. Sarà giusto. E sarà un vero orgoglio: il nostro”.

Passati quasi 10 anni Bruno si è ritrovato sul palco più ambito e seguito d’Italia, a due anni dalla sua prima volta in qualità di corista al Festival. Oggi 42enne, quanto vissuto ieri Corazza difficilmente lo dimenticherà mai.

