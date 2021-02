Festival di Sanremo, nove anni fa l’ultimo storico podio tutto al femminile – VIDEO

2 minuti di lettura

Oggi, ma nove anni fa, l’ultimo podio di donne di Sanremo, dopo quello del 1999 di Anna Oxa, Antonella Ruggiero e Mariella Nava. È infatti il 18 febbraio 2012 quando va in scena la serata finale del 62° Festival di Sanremo, condotto da Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrázová. Alla direzione Gianmarco Mazzi, all’orchestra Marco Sabiu.

Il Festival del Sanremosocial, con una giovane Giordana Angi e un’indimenticabile Celeste Gaia (“Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo”), ma anche del monologo della discordia di Adriano Celentano e delle polemiche sul brano Respirare di Gigi D’Alessio e Loredana Berté. Ma soprattutto il Festival di tre astri nascenti della musica pop italiana, tre donne alla conquista delle posizioni più alte della classifica, due delle quali provenienti da un talent show.

Sanremo, nel 2012 tris di donne sul podio: l’ultima volta nel 1999

A trionfare quell’anno è Emma con Non è l’Inferno, scritto tra gli altri da Kekko dei Modà, con cui l’artista salentina aveva partecipato alla kermesse l’anno precedente, aggiudicandosi una medaglia d’argento. Per lei quasi 50% delle preferenze, mentre del 35% si deve accontentare Arisa con La Notte, testo dell’allora compagno Giuseppe Anastasi (ora sposato con la cantante Carlotta). Il brano, primo singolo estratto dell’album Amami, è quello del Festival che nella classifica dei più venduti dell’anno ottiene la posizione più alta, la numero 33.

Medaglia di bronzo per Noemi, ex X Factor, che debuttò al concorso nel 2010 con un quarto posto con Per tutta la vita. Nel 2o12 hanno invece la meglio le parole di Fabrizio Moro di Sono solo parole, brano sull’incomunicabilità e sulle fredde relazioni virtuali.

Un podio di donne, celebrato nella giornata di oggi dalla vincitrice Emma, che ha pubblicato una foto tratta dal momento della premiazione. Nessuna parola, solo una data, quel 18 febbraio 2012 che porta per la penultima volta una donna in cima alla classifica. Solo nel 2014, infatti, Arisa riesce a replicare l’impresa con Controvento. Da allora, una walk of fame tutta al maschile: Il Volo, gli Stadio, Francesco Gabbani, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mahmood e Diodato. E quest’anno chi vincerà? Arisa e Noemi, in gara, ci sono…