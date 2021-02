“Sarà un Festival pop all’insegna delle donne, non solo per le cantanti in gara, che sono dieci, ma anche durante le cinque serate”. Così ha dichiarato Amadeus in un’intervista al Corriere della Sera. L’intenzione è quella di avere due donne sul palco ogni sera, oltre alle artiste in gara.

In questi giorni abbiamo già avuto qualche conferma in merito alle co-conduttrici e presenze femminili che quest’anno saliranno sul palco: dalla top model Vittoria Ceretti (in sostituzione di Naomi Cambell, che ha dato forfait) alle attrici Matilda de Angelis e Miriam Leone, dalle giornaliste Barbara Palombelli e Giovanna Botteri fino alla cantante Elodie. Alcune voci di corridoio parlano anche della presenza di Simona Ventura, Vanessa Incontrada e dell’attrice Luisa Ranieri.

Le donne al Festival di Sanremo hanno assunto da sempre un ruolo importante. Ricordi alcuni nomi che, negli ultimi 30 anni, hanno fatto la storia della kermesse canora? Ti aiutiamo noi.

Le co-conduttrici storiche