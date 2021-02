Sanremo 2021, le co-conduttrici: il ritorno di Simona Ventura (e il forfait di Naomi Campbell)

2 minuti di lettura

Sanremo 2021, sono stati diffusi i nomi delle donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston nel corso del prossimo Festival della Canzone Italiana, in scena dal 2 al 6 marzo 2021. A rivelarli in anteprima è stato Tvblog, che ha elencato le co-conduttrici serata per serata, svelando grandi ritorni e suggerendo sonori abbandoni, poi confermati in serata dal direttore artistico e conduttore Amadeus.

Non si tratta di nomi ufficiali, sono indiscrezioni in attesa dell’ufficialità, ma vicini alla chiusura del contratto. D’altronde, mancano poco meno di due settimane al concorso. Nella prima serata, quella 2 marzo, sembra che le conduttrici della kermesse debbano essere l’attrice Matilda De Angelis e l’artista Loredana Bertè, che ritorna all’Ariston dopo il 4° posto del 2019. Mercoledì 3 marzo potrebbe essere la serata di Elodie, in gara nel 2020, e dell’attrice Luisa Ranieri, reduce dal successo dei primi episodi della fiction Le indagini di Lolita Lobosco.

Giovedì 4 marzo, nella serata dedicata alle cover, Amadeus e Fiorello condurranno la lunga diretta con Vittoria Ceretti, supermodella amata dagli stilisti di mezzo mondo. Al venerdì, invece, si dovrebbero alternare la giornalista di Mediaset Barbara Palombelli e la direttrice di orchestra Beatrice Venezi, in giuria ad Ama Sanremo, il talent che ha decretato i nomi di alcuni artisti in gara a Sanremo Giovani. Per la serata finale di sabato 6 marzo è previsto l’arrivo di tre primedonne dello spettacolo: Ornella Vanoni, che nelle scorse settimane ha pubblicato l’album Unica, l’attrice e conduttrice Serena Rossi (la Mina Settembre della fiction) e Simona Ventura, di cui vale la pena ricordare l’inedito Festival a sua guida nel 2004.

Sanremo 2021, Naomi Campbell assente “a causa delle restrizioni Covid” per gli Stati Uniti

Grande assente, fra le ospiti già annunciate in conferenza stampa, Naomi Campbell. La top model non sarà presente a Sanremo 2021 per via delle nuove restrizioni stabilite negli Stati Uniti per contenere i contagi da Covid e delle norme sulla quarantena per chi viaggia oltre confine. Amadeus ha affermato che, prima di annunciare l’assenza di Naomi Campbell, sono state esplorate dalla produzione tutte le alternative possibili:

Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi.

La Venere Nera, prevista in scaletta nella serata inaugurale di Sanremo 2021, lascia quindi il testimone della co-conduzione alla sola Matilda De Angelis, recentemente vista nel film Netflix L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e nella serie americana Undoing, insieme a Nicole Kidman e Hugh Grant.