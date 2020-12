Ivan Scalfarotto: “Secondo l’Ordine dei Giornalisti del Lazio è lecito darmi del sostenitore della pedofilia”

“Non ci sarebbero stati, infatti, a loro dire, “dolo e malizia nella pubblicazione del post”, sottolinea Scalfarotto. “Secondo l’Ordine, in sostanza, per dare del sostenitore della pedofila a qualcuno non è per nulla necessario fare prima un approfondimento, un secondo pensiero, nulla che possa evitare la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia, che danno luogo agli illeciti colposi. Se lo fa per leggerezza, insomma, il giornalista secondo l’Ordine del Lazio può dare del pedofilo a qualcuno senza problemi. Così, con un sorriso. Ma la cosa più interessante è che l’Ordine nel prendere la decisione ha notato e messo per iscritto che Angelini sarebbe “particolarmente sensibile al tema della pedofilia in quanto padre di una bambina”, il che evidentemente – secondo loro – sarebbe una ragione per dare del filo-pedofilo a me senza che questo costituisca una violazione della deontologia professionale. Curioso, cos’altro devo dire“.

Dato che in questi giorni si è molto parlato dell’Ordine dei Giornalisti, desidero raccontare senza troppi commenti… Posted by Ivan Scalfarotto on Tuesday, December 1, 2020