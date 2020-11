Lasciate in pace Laura Boldrini (e chiedetele scusa)

Due giorni fa Laura Boldrini ha denunciato sui social quanto accaduto con Mattia Feltri, direttore dell’Huffington Post. L’ex presidente della Camera aveva scritto un intervento sul suo blog personale in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Peccato che Mattia Feltri, figlio di Vittorio Feltri, non ne abbia autorizzato la pubblicazione. Il motivo? In quel pezzo Laura Boldrini chiamava in causa suo padre, che martedì ha firmato un indegno articolo su Libero dal titolo: “La ragazza stuprata da Genovese è stata ingenua“, di fatto attribuendo, come avviene troppo spesso, anche alla ragazza la colpa dello stupro.

Feltri jr. ha poi confermato quanto raccontato da Boldrini, rivendicando la propria decisione in quanto direttore della testata. Successivamente la deputata Pd ha pubblicato su FB l’articolo ‘censurato’ da Mattia Feltri, che guardava a papà Vittorio solo in questo breve passaggio.

Ed è parte, grande, del problema, rispetto a cui il ruolo dell’informazione è centrale. E mi riferisco polemicamente a quei giornali che fanno di misoginia e sessismo la propria cifra. Cosa dire del resto dell’intervento di ieri di Feltri su Libero, in cui si attribuiva la responsabilità dello stupro non all’imprenditore Genovese ma alla ragazza diciottenne vittima?

Nè più nè meno, eppure Mattia Feltri ha chiesto a Boldrini di tagliare questa parte, non pubblicando il pezzo dinanzi al rifiuto della deputata. Apriti cielo. Oggi Libero, a firma Vittorio Feltri, titola a tutta pagina “Povera Boldrini non sa niente“, parlando di una “Laura” che “prova a imporre al figlio di Feltri di pubblicare sul suo giornale un articolo pieno di odio e inesattezze, nel quale ci attacca sul caso Genovese. Respinta, si infuria anziché scusarsi. Pubblichiamo noi le sciocchezze vergate della signora“. Peccato che il pezzo fosse stato già pubblicato sui social dalla stessa Boldrini. Peccato che non contenesse sciocchezze, odio e/o inesattezze, a differenza di quanto troppo spesso pubblicato proprio su Libero e dal signor Feltri, in estate scappato dall’Ordine dei Giornalisti onde evitare l’onta dell’espulsione.