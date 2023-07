“Se una cosa la volete, la ottenete”, da pizzaiolo a Re di Roma, Blanco travolge l’Olimpico e distrugge una sua canzone: è il più giovane di sempre

0:00 Ascolta l'articolo

Mancava un po’ che lo incoronassero Ottavo Re di Roma. In 40mila all’Olimpico hanno abbracciato lo show di Blanco, 60 dischi di platino, 4 dischi d’oro, più di 3 miliardi di streaming, un Sanremo vinto con Mahmood e il proprio nome vergato per sempre nella storia della canzone italiana.

Il ragazzo che ha travolto la discografia nel 2021 e l’ha marchiata nel 2022, ieri sera all’Olimpico era emozionato. Se la faceva un po’ addosso, per varie ragioni. Una delle quali, forse quella meno di testa e più di pancia, è che Blanco è romanista e dalle parti della curva sud ormai, per tifare i giallorossi, per tifare ‘a maggica, si canta questo:

“Finché non mi seppelliscono, sto con te”

È il verso di una canzone di Blanco, chiaro? Lo stesso che ha fluidificato la tossicità maschia con i brividi di Mahmood (qui i due nudi), lo stesso che ha preso a calci le rose, mollato la fidanzata storica per innamorarsi di Martina Valdes, ballerina, per far l’amore sulla Panda, quello che ha snobbato le Kardashian dei dolcegabbana e che dell’ultimo album ha ammesso una certa frettolosa debolezza (beh, in effetti…), fregandosene delle regole del marketing. Perché Blanco è talmente bravo a comunicare e ad autopromuoversi, che se ne strafotte delle regole fisse secondo cui mai dovresti dire di un album appena uscito che “è stato fatto un po’ di fretta”.

Il fatto è questo: Blanco Blanchitobebe ha dovuto sfornare il pacchetto Innamorato, perché mai gli avrebbero fatto fare gli stadi soltanto con le canzoni di Blu Celeste. Eppure noi sappiamo che sarebbe bastata una sola canzone di Riccardo Fabbriconi a riempire l’Olimpico.

“Mi sono sempre voluto sentire parte di Roma, anche se non sono nato qui. È una città troppo importante per me. Vedervi qui mi rende la persona più felice del mondo. Io sono qui per voi, voi per me: siete la mia famiglia”

Forse è un po’ ruffiano, ma quando lo vedi dal vivo, quando vedi Blanco mangiarsi l’aria dal vivo e tramutarsi in un’energia che mette insieme tutti i presenti, allora dici che non si tratta di ruffianeria: si tratta di essere del segno dell’Acquario, mettiamola così. Non vi sarete mica dimenticati del reggiseno?

“Mi sto trattenendo, ma vi viene da piangere. Io lavoravo in pizzeria e vedere tutto questo è incredibile: quando mi chiedono come mi sento a essere diverso, io rispondo che non lo sono, che sono te che sei qua sotto al palco. E vi dico: se una cosa la volete, la ottenete.”

E niente, qui su queste pagine accompagniamo Blanchito dai tempi di Souncloud (e la storia delle mutande) Poi siete arrivati tutti voi altri. Quelli che palpano.

Se la faceva sotto Blanco, erano pure usciti articoli del tipo “Blanco Flop”, biglietti non venduti all’Olimpico eccetera. Che le linguacce dell’invidia vibrano come fringuelle e non vedono l’ora di veder cadere il Blanchito. Eppure. In un’intervista a OfficialSuperTv, senza troppa modestia, qualche giorno prima della grande serata all’Olimpico, Blanco ha detto “Faremo il Super Bowl italiano“.

Qui di seguito la scaletta di ieri sera all’Olimpico. Il nostro cantore del dolore (copyright Nicola Savino di Radio DJ) era in total Dolce e Gabbana (qualche look militaresco era n po’ pesantino, in generale ok, sempre meglio solo in mutande, ANYWAY). La lista prevedeva la seguente sequela di canzoni che tutti sappiamo a memoria, giacché il tormentone blanchissimo non smette di pulsare dalle radio e dagli spotify di tutta Italia.

Anima tormentata

L’isola delle rose

Sai cosa c’è

Pornografia

Finché non mi seppelliscono

Un briciolo di allegria

Ancora, ancora, ancora

Giulia

Scusa

Ladro di fiori

La mia famiglia

Nostalgia

Innamorato

Afrodite

La canzone nostra (con MACE)

Belladonna (Adieu)

Bon Ton (con Lazza)

Fotocopia

Mezz’Ora di sole

Lucciole

Lacrime di piombo

Blu celeste

Brividi

Paraocchi

Raggi del sole

Notti in bianco

Stella

Mi fai impazzire

Vada come vada

Il più giovane artista italiano ad esibirsi all’Olimpico di Roma in un suo concerto. Il 20 luglio diventerà il più giovane cantante italiano ad aver avuto un proprio concerto a San Siro a Milano. Un palco allestito con ghirogori gotici, un po’ come i caratteri dell’album nuovo e come i tatuaggi che vanno man mano rivestendo tutta la sua pelle (Justin Bieber è dietro l’angolo).

Quando ha cantato “Lacrime di Piombo”, si è alzato dal piano, è sceso dal palco e ha iniziato a correre in mezzo al prato, tra il pubblico, con le persone addette alla sicurezza che vibravano di panico (era davvero non previsto), la gente che cercava di afferrarlo, lui totalmente pazzo, regalato poi abusato come se fosse un boato e tutto lo stadio con gli accendini, pardon – i telefonini accesi e svariati chilometri di pelle d’oca che rizzavano i peli di Roma nord. Poi, tornato sul palco, Riccardo ha detto:

“Mi avete quasi rotto un braccio, ma a me piace stare con voi, in mezzo a voi”.

Che gli vuoi dire?

C’era Lazza (per via del singolo “Bon ton”), e c’era Mace, forse il primo grande produttore italiano a scommettere davvero su Blanco.

Sul finale, in riferimento al palco dell’Ariston dove prese a calci le rose a Sanremo, ha detto “Vi ricordate Sanremo?”. E quindi ha preso a calci la scritta del titolo della canzone MI FAI IMPAZZIRE. Questa volta paga lui e dice bene il designer Fabio Novembre, che ha curato i set del tour di Blanco, quando scrive su IG:

Se il battesimo del primo Stadio arriva a 20 anni, confermando una precocità mai vista in Italia, allora è il caso di chiedersi come mai questo ragazzo di Calvagese della Riviera, incarni perfettamente i mutevoli stati d’animo dei suoi coetanei. Quel mix vocale tra urlo e virtuosismo melodico rappresenta i poli di oscillazione di una generazione in bilico. Tra gotico e punk, angeli e rose, ascoltando le sue canzoni capiremo meglio i nostri figli. Ci sono due momenti nel Tour “INNAMORATO” che lo rappresentano in pieno: quando lancia mazzi di fiori al suo pubblico e quando distrugge fisicamente i suoi stessi versi. Nascita e morte sono i due estremi di quel percorso che chiamiamo vita e che attraverso gli occhi di Blanco assume contorni poetici.

Appuntamento a San Siro, noi ci saremo. Sottopalco, of course. Con biglietti comprati, sia chiaro.

