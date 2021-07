“Senza Paura”, arriva il libro di Alessandro Zan: “La nostra battaglia contro l’odio”

< 1 minuto di lettura

Nel pieno del dibattito parlamentare sulla legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo, Alessandro Zan sbarca in libreria con un libro edito da Piemme, in uscita il 7 settembre prossimo.

“Senza Paura” il titolo del libro, che parlerà della storia privata e politica del deputato Pd, ma soprattutto della sua, nostra battaglia contro l’omotransfobia.. “È un’emozione fortissima“, ha scritto Zan sui social, autore di un libro che è molte cose insieme.

Un racconto autobiografico intimo e privato in cui l’autore condivide con il lettore il suo percorso faticoso ma consapevole di militante Lgbt, dagli inizi nella piccola provincia padovana fino ai banchi della Camera dei deputati. Ma non solo: Alessandro Zan spiega infatti le necessità di una legge che combatta l’odio, l’omotransfobia, la misoginia, l’abilismo. Denuncia l’approccio eteronormativo del diritto, il patriarcato nelle sue molteplici e inconsce forme di dominio. Infine racconta quelli che sono i sostenitori del Ddl e gli oppositori più accaniti e mascherati. Partendo, però, da un presupposto chiaro: questa è una legge a tutela di tutti. Per amare chi si vuole, senza paura. Per essere se stessi, senza nascondersi.

“Senza paura” è il grido gioioso e determinato di un Paese che vuole cambiare davvero, per uscire dal bigottismo e somigliare sempre di più ai Paesi più avanzati in tema di diritti civili.

Il DDL Zan, da mesi al Senato dopo l’approvazione alla Camera di fine 2020, tornerà a Palazzo Madama nel mese di settembre.