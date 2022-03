Serie tv e film in streaming da non perdere ad aprile

2 min. di lettura

Tantissimi titoli da segnare in agenda per il mese di aprile. Serie tv e film attesissimi come l’adattamento seriale di Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek che sbarcherà su Disney+ il 13 aprile. Quinta stagione invece per i fan di Elite e trendaduesima invece per i Simpson. Segnalazione speciale tutta per Heartstopper, serie britannica tratta dall’omonimo graphic novel, scritta e ideata da Alice Oseman sull’amore e l’amicizia nata tra i due liceali Nick e Charlie. Aprile è anche il mese in cui due grandi dive del big screen tornano a recitare sul piccolo schermo: Nicole Kidman in Roar su Apple TV+ e Julia Roberts in Gaslit su Starzplay.

Gaslit è una serie antologica diretta da Matt Ross (Captain Fantastic) e scritta da Robert Pickering (showrunner di Mr Robot). Oltre a Julia Roberts nei panni di Martha Mitchell c’è un altro A lister di Hollywood, Sean Penn nel ruolo di John Mitchell, procuratore generale e fidato amico del Presidente Nixon. Sì perché Gaslit è ambientata in pieno scandalo Watergate e si ispira al pluripremiato podcast Slow Burn.

Altra serie antologica sarà Roar (Apple TV+) che porta sul piccolo schermo 8 storie di donne. Accanto a Nicole Kidman (ne è anche produttrice) ci sono delle compagne di viaggio di tutto rispetto: Cynthia Erivo, Issa Rae, Alison Brie e Merrit Wever. Storie di donne che rispondono alla domanda cosa significa essere donna oggi?

Ecco la lista dei titoli da non perdere in questo mese:

Su Netflix

01/04 The Home Edit: l’arte di organizzare la casa – unscripted

01/04 Trivia Quest – serie interattiva

01/04 Nella Bolla – film

01/04 L’ultimo bus del mondo – serie tv

06/04 Elite stagione 5 – serie tv

08/04 Michela Giraud: la verità, lo giuro! – speciale stand up comedy

22/04 Heartstopper – serie tv

Su Disney+

01/04 Meglio Nate che niente – film

06/04 Single Drunk Female – serie tv

06/04 I Simpson 32 – serie animata

13/04 Le fate ignoranti – serie tv

15/04 Fresh – film

27/04 Dollface 2 – serie tv

Su Amazon Prime Video

01/04 Wolf like me – serie tv

07/04 Laura Pausini: piacere di conoscerti- film

08/04 La cena delle spie – film

15/04 Outer Range – serie tv

28/04 Bang Bang Baby

Su Sky e NOW

04/04 Freaks Out – film

12/04 Il materiale emotivo – film

13/04 Ordinary Joe – serie tv

15/04 Regine del mistero – serie tv

22/04 Diavoli 2 – serie tv

25/04 The Suicide Squad: missione suicida – film

28/04 Nowhere special – una storia d’amore – film

Su Apple TV+

15/04 Roar – serie tv

20/04 The Dropout – serie tv

29/04 Shining Girls – serie tv

Su STARZPLAY

24/04 Gaslit – serie tv

