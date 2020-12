Sex and the City, nuova stagione con il cast storico ma senza Samantha Jones?

Si riaccendono le luci a New York? Stando alle ultime indiscrezioni in rete, riprese in Italia da Tvblog, la serie Sex and the City potrebbe tornare in onda con una nuova stagione. Uno splendido regalo di Natale per i fan di Carrie e delle sue amiche, che potrebbero essere nuovamente le protagoniste degli episodi inediti. Una rimpatriata su cui ancora aleggia il mistero, ma che non vanterebbe la presenza di uno dei personaggi più amati della serie cult.

Se Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York – rispettivamente interpretate da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis – sono in lizza per un posto sul copione, pare che l’amica Samantha non prenderà parte alla nuova avventura. Kim Catrall, interprete della Jones, non sarebbe inclusa nella trama della settima stagione, che giungerebbe ad oltre 16 anni di distanza dall’ultima. Il progetto legato al ritorno di Sex and the City sarebbe pensato per il canale streaming di HBO, HBO Max, e si aggiungerebbe alla lunga lista di revival nell’ambito delle serie e dei film negli ultimi anni.

La notizia della possibile assenza di Kim Catrall nel cast ha lasciato di stucco i fan della serie, che tuttavia già in passato hanno letto dichiarazioni dell’attrice sulla volontà di non vestire nuovamente i panni di Samantha. In un’intervista del 2019 al The Observer, dichiarò infatti:

Ho superato il traguardo interpretando Samantha Jones, perché amavo Sex and the City. È stata una benedizione in tanti modi, ma dopo il secondo film ne avevo abbastanza. Non riuscivo a capire perché non avrebbero semplicemente potuto sostituirmi con un’altra attrice invece di perdere tempo a fare prepotenza con me. No significa no.

Una risposta perentoria, che non lascia spazio all’interpretazione. Qualora qualche produttore volesse ridare voce a Carrie e alle sue amiche, Samantha preferirà rimanere nella sua casa newyorkese, insieme al marito. Il ritorno di Sex and the City è solo una fantasia giornalistica o realmente tornerà in onda?