Colman Domingo di Euphoria e la bellissima storia d’amore con suo marito Raúl: “Fu amore a prima vista”

51enne attore americano, Colman Domingo fa cinema e tv da oltre 20 anni. Visto in film come Miracolo a Sant’Anna, Lincoln, The Butler, Selma, The Birth of a Nation, Se la strada potesse parlare e da poche settimane su Netflix con Ma Rainey’s Black Bottom, Colman, tra i protagonisti di Euphoria negli abiti di Ali, è felicemente sposato con il 40enne Raúl, amore di una vita con cui si è concesso un’intervista di coppia sull’ultimo numero di GQ. Casuale l’incontro tra i due, nel lontano 2005.

Impegnato a teatro, un bel giorno Domingo si mette alla ricerca di una maschera di fango per disintossicarsi dall’intenso ruolo. Mentre entra in un negozio incrocia per pochi secondi lo sguardo di Raúl: lunghi capelli scuri, un piercing al labbro e “questi occhi”, ha ricordato Colman, in quel momento impegnato al telefono con un amico. Riattaccato in fretta, i due si fissano per pochi secondi ma non riescono a scambiarsi neanche una parola, perché Raúl a braccetto di un’irritata donna che lo trascina via. Domingo esce in strada con il fiato corto, ma non vede più nessuno.

Il destino bussa però alle porte di entrambi. Il giorno successivo Raúl scrive su Craiglist un semplice post, “Ti ho visto fuori Walgreens a Berkeley”. Passano pochi giorni e Domingo, che stava cercando un iPod touch usato su Craiglist, trova il post di Raúl. Domingo salta dalla sedia dallo stupore e scrive immediatamente una mail a Raúl: “Al dolce angelo con gli occhi più sorprendenti …”.

Il primo appuntamento diventa realtà in un piccolo bar di San Francisco, i due passano l’intera notte insieme, a parlare, a raccontarsi storie di vita, fino a quando Colman si sporge, pensando che Raúl stia dormendo, e gli sussurra: “Penso di amarti“. Da quel momento in poi non si sono mai più lasciati. Nove anni dopo essersi incontrati per la prima volta, fuori da quel California Walgreens, Colman e Raúl si sono sposati in una piccola cerimonia informale e casalinga, con 25 invitati accolti al grido “Benvenuti al nostro matrimonio”.

Domingo ha confessato che se avesse visto Raúl su un’app di appuntamenti, al giorno d’oggi, probabilmente non l’avrebbe mai preso neanche in considerazione a causa della differenza di età: Raúl è undici anni più giovane di lui. Ma quella maschera facciale, quel giorno, ha cambiato ad entrambi l’esistenza. 15 anni dopo, sono più innamorati che mai.