SKAM Italia 5, il micropene di Elia è il tema portante della nuova stagione? L’annuncio in conferenza – video

4 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Pochi giorni ancora all’arrivo di Skam Italia 5 su Netflix, con i primi episodi presentati oggi alla stampa romana. Durante l’immancabile conferenza è stato svelato il tema principale di questa stagione inedita, interamente centrata su Elia (Francesco Centorame) e “sull’importante percorso di accettazione che il giovane dovrà compiere“.

Alice Urciuolo, showrunner insieme a Ludovico Bessegato, ha rivelato:

“È molto difficile trovare dei temi nuovi, di cui non si sia mai parlato, in cui ci sia libertà di scrittura. Quando abbiamo trovato la tematica del micropene di Elia è stato veramente interessante perché ci trovavamo davanti ad un qualcosa che non era mai stato raccontato”.

Il disagio di Elia, visibile anche nei trailer di lancio della serie Netflix, parebbe quindi essere legato al proprio micropene. Smontate settimane di ipotesi, che andavano da un potenziale coming out ad una malattia, passando per un lutto o un crimine da lui compiuto. Su Twitter l’hashtag è subito andato in tendenza, scatenando ilarità, polemiche, applausi. Di tutto e di più, con il web puntualmente diviso.

“Il micropene con quella faccia”, ha ironizzato Alessio.

“Rega, non voglio essere io a dirvelo che non ho mai visto Skam Italia (sì altri Skam), ma forse, e dico FORSE il fatto che sulla mia tl stiano tutti ridendo per la tematica del micropene, è indicativo di quanto infatti sia una tematica che va affrontata”, ha cinguettato Lime.

“Il problema non è il micropene ma la convinzione con la quale credono che il micropene possa essere sul serio il motivo portante di una serie e andarne anche fieri”, ha insistito Eclettica.

“Scusate ma in quattro stagioni lui non si è mai accorto di avere un micropene?”, si è domandata Sara.

“Forse voi non vi rendete neanche conto quanto possa essere condizione di disagio non solo fisico ma anche psicologico per un ragazzo, soprattutto di quell’età, quando l’intimità si comincia a conoscere, scoprire, esplorare, nel modo più vero e completamente, avere questo tipo di+”, ha fatto notare Cristina.

“Nel trailer mi metti risse, un incidente, un cimitero e poi mi dici TEMATICA DEL MICROPENE io non ce la faccio a prenderti sul serio scusa eh”, ha commentato Elena.

“Skam France nelle stagioni inedite: la sordità, l’hiv, la povertà, la teen pregnancy, lo stupro, malattie mentali, lutto, dipendenze con temi anche secondari interessanti ecc. Skam Italia: il micropene”, ha polemizzato Sette.

Nel dubbio il lancio di Skam Italia ha colpito nel segno, perché da ore non si parla d’altro. Almeno su Twitter, con una pioggia di meme che ha invaso il web e un dibattito sulla ‘virilità’ maschile pronto a prendere forma.

“Indagare il rapporto tra la mascolinità, la virilità e quello che nella nostra società continua a esserne il principale simbolo, ovvero il pene”, ha detto lo showrunner Ludovico Bessegato in conferenza stampa. “Si può essere considerati dei veri maschi pur avendo un pene sottodimensionato o non performante secondo gli standard? La risposta politicamente corretta è: ovviamente sì. Ma quante persone sono davvero in grado di non farsi influenzare dalle dimensioni nel giudizio? E soprattutto: che cosa pensano e che sensazioni provano le persone che si trovano in quella condizione? Abbiamo allora fatto le solite, lunghe ricerche e i soliti lunghi incontri che hanno caratterizzato da sempre la scrittura di Skam Italia. Stavolta gli incontri avvenivano più su Zoom che dal vivo, ma bisognava adattarsi. Quello che ci è stato subito evidente era che ci trovavamo di fronte a un materiale umano e narrativo estremamente delicato, complesso e poco raccontato”.

Accanto a Francesco Centorame (Elia) tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia). La regia di Skam Italia 5, dal 1 settembre su Netflix, è affidata a Tiziano Russo.

A seguire altri tweet.

© Riproduzione Riservata