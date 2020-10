Sneakers Mania: 4 modelli di tendenza che rispettano l’ambiente

Il tema della sostenibilità gioca un ruolo sempre più fondamentale nelle nostre scelte quotidiane, così, anche la moda si è adattata a nuove abitudini presentando capi e accessori che rispecchiano questo cambiamento positivo ed al contempo impattano sempre meno sull’ambiente.

Tra gli accessori maschili, le sneakers sono un vero e proprio must have: dal tempo libero all’ufficio sono ormai state sdoganate e proposte in mille varianti, tra cui, quelle “Green“; da Veja, che propone un nuovo modello vegano, con tomaia e fodera in cotone biologico, a Replay, che in collaborazione con Puma hanno rivisitato l’iconica sneaker “Ralph Sampson” utilizzando dettagli in denim ECO-washed per conferire al tessuto un look autentico e vissuto senza alcun impatto sull’ambiente.

Proposte green anche da Womsh, brand italiano che ha pensato di proporre una collezione di sneakers realizzata in in appleskin, un tessuto 100% cruelty-free, idrorepellente ricavato da PET riciclato da bottiglie di plastica con suola di gomma riciclabile; e Philippe Model Paris, che a gennaio lancerà il primo modello eco, Lyon; una sneaker a basso impatto ambientale che utilizza materiali animal-free, riciclati e bio-based, come l’ecopelle ricavata dalle fibre di mais.