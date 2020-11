Sostenibile: la bellezza che ci salverà

LuisaViaRoma è ormai da molti anni la fermata obbligatoria per gli amanti del lusso: in questo e-store multibrand si trovano i migliori capi di Gucci, Prada, Loro Piana, Bottega Veneta, Jil Sanders, DSquared, Adidas, e di molti altri brand emergenti e di ricerca assolutamente da conoscere come Moirè (in copertina) Bode, Axel Arigato, Veja, Nikben, Good News.

Partita dalla boutique (fisica) di Firenze, che oggi è anche lounge bar e concept store, Luisa Via Roma è divenuta una realtà dell’e-commerce globale, sinonimo di Italianità nel mondo.

Un made in Italy che, nonostante si parli di luxury, ha scelto di essere non esclusivo ma inclusivo, riflettendo in modo critico sul rapporto della moda con l’ambiente, la cultura e le persone.

Una vision coraggiosa, da cui è scaturito LVRSustainable, una piattaforma cross disciplinare che coinvolge abbigliamento, eventi culturali, iniziative sociali.

LVRSustainable è in primis una selezione dei capi, collezioni e di brand in vendita su Luisa Via Roma che riflettono la vision sostenibile, in termine di gender equality, ambiente, inclusione, body positivity.

Sono acquistabili direttamente sul sito, facendosi ispirare dalla sezione Look Sostenibili.

Concretamente quindi si tratta di uno stimolo verso i brand che “espongono” nella ambita vetrina virtuale di LVR, per immaginare e produrre capi ed accessori che incarnino questa filosofia, sia in termini di prodotto che di comunicazione, come si può vedere dalle immagini delle ultime campagne nella gallery qui sotto.

Credit Cover Photo by Therese Fische per Moirè.

