Striscia La Notizia, Vladimir Luxuria definita “donna per approssimazione” (VIDEO)

Nell’ultima puntata andata in onda di Striscia La Notizia si è tornato a parlare di tampon tax, la discussissima tassa sugli assorbenti, gravati ancora in Italia dall’IVA al 22%. Ad occuparsene l’inviata Rajae Bezzaz, che sin dal 2017 propone servizi sull’argomento. “È possibile che il tampone non venga considerato bene di prima necessità e venga tassato come un diamante?”, la provocazione all’origine della serie di interviste realizzate negli anni a personaggi dello spettacolo e della politica.

Per il servizio della scorsa puntata sono stati raccolti alcuni interventi sul tema della tampon tax. Nel montaggio sono stati presentati prima quelli degli uomini – tra questi Rocco Siffredi e Rocco Papaleo -, poi quelli delle donne, piuttosto restie ad esporsi in prima persona sul costo degli assorbenti. A parte, invece, gli interventi di altri due volti noti del piccolo schermo: Vladimir Luxuria e Platinette, definite da Rajae Bezzaz donne “per approssimazione“. Ecco le frasi precise che sono state pronunciate per la presentazione:

Fra le donne delle spettacolo abbiamo riscontrato un certo imbarazzo a parlare di assorbenti, tant’è che abbiamo cercato di arrivarci per approssimazione.

Striscia La Notizia: uomini, donne e “donne per approssimazione”

Un’uscita senza dubbio infelice, che allude all’estraneità biologica dal ciclo mestruale di una donna transessuale e di una drag queen, che veste un’identità alternativa per motivi di intrattenimento, ma che ha coinvolto anche la sfera del genere. Il parere di una donna che, per un motivo o per un altro non ha le mestruazioni, sarebbe una soluzione approssimativa al rifiuto di altre di discutere pubblicamente di tampon tax? E poi chi sono queste “altre” donne separate dal resto, se non semplicemente donne?

Ça va sans dire, l’espressione ha lasciato piuttosto esterrefatta la community di Twitter che segue il racconto tv in diretta. La trasmissione di Canale 5 Striscia La Notizia è stata tacciata da alcuni di transfobia, mentre altri hanno ritenuto l’espressione del tutto fuori luogo in un servizio dedicato proprio ad un tema così dibattuto.