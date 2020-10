Studente espulso dalla scuola perché gay, la preside: “Faccio quello che vorrebbe Gesù”

Devin Bryant, allievo della Covenant Christian Academy di Colleyville, in Texas, è stato espulso a un anno dal diploma perché omosessuale. A riportare l’incredibile notizia DallasVoice, con la mamma del ragazzo avvisata via telefono dalla preside, convinta della propria folle decisione perché “faccio quello che vorrebbe Gesù”.

Devin, gay dichiarato dal 2019, non riesce ancora a crederci, anche perché i suoi compagni avevano preso serenamente il suo coming out. “Erano orgogliosi di me, e anche gli amministratori sapevano“. Alla Covenant Christian Academy gli studenti della scuola possono ‘decorare’ i propri parcheggi, con Devin che ha dato forma ad un slogan decisamente originale: “Super hot, divertente, attraente, guida veloce, folle, molto intelligente, estroverso, fanatico delle feste, giovane, gayo (inteso come simpatico), spericolato, umile, divertente, gay (inteso proprio come omosessuale)”.

Dopo aver ricevuto degli ammonimenti per quanto scritto nel parcheggio, il ragazzo è stato espulso. “Se un altro ragazzo LGBT dovesse fare coming out alla Covenant Christian Academy, avrei paura per loro”, ha commentato il giovane.