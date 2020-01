Sanremo 2020: Amadeus ha detto di NO a Povia, ospiti Emma Marrone e Gianna Nannini

Poco meno di una settimana alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e, di giorno in giorno, l’attesa cresce sempre di più. E ancora oggi continuano a fioccare news e indiscrezioni sulla kermesse condotta da Amadeus. Il teatro dell’Ariston si arricchisce di altri due ospiti di grande spessore che uniscono a quelli già precedentemente annunciati. Come è stato rivelato in un tweet, al Festival di Sanremo ci sarà anche Emma Marrone e Gianna Nannini.

Due prime donne, due icone LGBT, due grandi rappresentanti della musica italiana nel mondo. Emma Marrone sarà presente al Festival nella prima serata, quella del 4 Febbraio. Un ritorno in grande stile per la vincitrice della nona edizione di Amici, dopo il secondo posto con ‘Arriverà’ insieme ai Modà e la vittoria nel 2012 con ‘Non è l’inferno’. Nel 2015 è stata anche presentatrice al fianco di Carlo Conti. Pochi i dettagli sulla sua ospitata, sicuramente sarà al fianco dei protagonisti di ‘Gli anni più belli’ – film di Muccino – in arrivo nelle sale il prossimo 13 febbraio.



E come è stato rivelato in un’anteprima di Tvblog, nella quarta serata del Festival di Sanremo ci sarà anche Gianna Nannini. La performance è ancora top secret, ma sicuramente la celeberrima artista eseguirà alcuni suoi cavalli di battaglia, insieme a qualche brano tratto da ‘La Differenza’. Per la Nannini non si tratta del primo Festival a cui prende parte. Ha duettato in ‘Amore bello’ con Baglioni, e nel 2015 è stata ospite nell’edizione di Carlo Conti.