Confermato il ritorno di ‘Skam Italia’? La quarta stagione sembra essere una certezza

È stata una delle cancellazioni più cocenti quella di Skam Italia. La serie norvegese esportata in Italia, come nel resto d’Europa, è stata una boccata di aria fresca per il panorama televisivo del nostro paese. Una serie tv che è stata capace di fotografare la gioventù di oggi senza peli sulla lingua, raccontato una storia che corre veloce tra i fili dei social network. Durante l’estate però è arrivato lo stop. Tim Vision non ha voluto investire sulla stagione quattro del franchise, ma i fan indignati hanno cominciato a battagliare per permettere ai loro beniamini di tornare sul piccolo schermo.

Oggi per Skam Italia potrebbe esserci la svolta tanto attesa. La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma da quel sembra, il nuovo ciclo di episodi non è più un sogno ma una realtà concreta. Le riprese sono ufficialmente terminate, almeno dalle prime indiscrezioni che sono trapelate in rete, e alla produzione è stata confermata sia la Cross Production che la supervisione/regia di Ludovico Bessegato (fautore dell’adattamento italiano).

Oggi è l’anniversario della clip più bella di tutto l’universo di skam. #skamitalia pic.twitter.com/GdkfjLKtIi — Simona 🦒💛 (@ehifares) December 15, 2019



Tim Vision pare sia stato coinvolto lo stesso nel progetto, anche se è stato il primo a non credere più nella forza della serie tv. Le news riportano di una sua partecipazione alla stagione 4 e l’arrivo di un altro investitore. Anche Netflix avrebbe messo le mani sul progetto di Skam Italia e, la sua collaborazione, sarebbe stata fondamentale per permettere alla serie di tornare in vita. Una notizia che andrebbe ad alimentare le foto dal set che sono trapelate in rete negli ultimi mesi.