The L Word: Generation rinnovata per una 3a stagione

< 1 minuto di lettura

Showtime ha annunciato il rinnovo di The L Word: Generation per una 3a stagione da 10 nuovi episodi. La showrunner Marja-Lewis Ryan tornerà come produttrice esecutiva insieme alla creatrice della serie Ilene Chaiken, Kristen Camp, Allyce Ozarski, Melody Derloshon e alle protagoniste Jennifer Beals, Kate Moeing e Leisha Hailey.

Leggendaria serie a tematica lesbica dei primi anni ‘2000, The L Word è diventata revival nel 2019 con The L Word: Generation, arrivata in Italia grazie a Sky. Nella seconda stagione, conclusa nel mese di ottobre, Bette (Jennifer Beals) ha perso la corsa per la poltrona di sindaco di Los Angeles, mentre Tina (Laurel Holloman), suo storico grande amore di ritorno in pianta stabile a L.A., le ha detto che sta per sposarsi con Carrie (Rosie O’Donnell), la sua nuova compagna. Tra Shane (Katherine Moennig) e Quiara, invece, sembra finita per davvero, con Miss McCutcheon ufficialmente single, mentre Alice (Leisha Hailey) e Nat si sono riconciliate e fanno nuovamente coppia fissa, Micah (Leo Sheng) deve guardarsi dentro e affrontare alcune spinose verità sul se stesso post transizione, Dani, Sophie e Finley si trovano ai tre vertici di un triangolo pericolosissimo per la loro amicizia.

Poco dopo l’annuncio del nuovo rinnovo, le star della serie hanno espresso sui social tutta la loro gioia. Moeing ha scritto: “Felice di non dover più mantenere questo segreto. Buona stagione 3!!”. ⁣Sheng ha invece ringraziato i fan per il supporto ricevuto: “Grazie a tutti per averci guardato e per averci portato fino a questo punto”. La 2a stagione della serie ha recentemente strappato una nomination ai GLAAD Media Awards 2022 come miglior serie drama. La 3a stagione di The L Word: Generation andrà in onda entro fine 2022.

© Riproduzione Riservata