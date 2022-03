“The Umbrella Academy 3”, il personaggio di Elliot Page fa coming out come uomo transgender. Ecco Viktor Hargreeves

2 min. di lettura

Dopo due anni d’attesa, The Umbrella Academy prepara il ritorno su Netflix il prossimo 22 giugno con una 3a stagione segnata da un importante coming out. Il personaggio interpretato da Elliot Page, ovvero Vanya Hargreeves, dotata di poteri che si manifestano sotto forma di potenti onde distruttive, sarà ora conosciuto come Viktor Hargreeves e utilizzerà i pronomi he/him/his.

A lungo ci si è chiesto come Netflix, Elliot e i creatori della serie avrebbero affrontato il coming out di Page nella vita reale, diventato realtà il 1º dicembre 2020. “Benvenuto in famiglia, Viktor, siamo così felici che tu sia qui“, ha cinguettato l’account ufficiale Netflix, pubblicando la prima immagine di Viktor.

All’epoca del coming out come uomo FtoM, Netflix aggiornò tutti i credits su Elliot Page, svelando inoltre che non c’erano piani in essere per cambiare genere al personaggio interpretato dall’attore.

La terza stagione della serie ripartirà dal presente, dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, con l’Umbrella Academy convinta di aver sventato l’apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore. Tra sfide, perdite, sorprese e un’entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell’universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

“The Umbrella Academy” vede Elliot Page nei panni di Viktor, Tom Hopper in quelli di Lutero, David Castañeda negli abiti di Diego, Emmy Raver-Lampan in quelli di Allison, Robert Sheehan nei panni di Klaus, Aidan Gallagher in quelli di Five, Justin H. Min negli abiti di Ben, Colm Feore in quelli di Reginald, Ritu Arya come Lila, Justin Cornwell come Marcus, Britne Oldford come Fei, Jake Epstein come Alphonso, Genesis Rodriguez come Sloane e Cazzie David come Jayme.

