Elliot Page, prima foto social dopo il coming out: “Grazie per il vostro amore e sostegno”

A 20 giorni dall’inatteso coming out, Elliot Page ha pubblicato il primo selfie social, presto travolto dai like e dai commenti. “Dal profondo del mio cuore, grazie“, ha scritto l’attore di Juno. “Il vostro amore e sostegno è stato il dono più grande“. Elliot ha poi condiviso i profili social di Trans Lifeline e Transanta, pagine Instagram che lavorano al fianco della comunità T, prima di dare appuntamento a tutti per il 2021.

Elliot tornerà infatti su Netflix con la nuova stagione di The Umbrella Academy. Tantissimi i commenti ‘vip’ al selfie di Page. “Ti amo“, ha scritto Indya Moore di Pose. “Un enorme amore per te“, si è aggiunta Jennifer Garner. Un cuore ha pubblicato James Gunn.

Il coming out di Elliot ha puntualmente scatenato anche tanta transfobia. Se in patria sua moglie ha saputo perfettamente replicare agli odiatori di professione, in Italia sono arrivati attacchi indecenti da parte di Arcilesbica, Mario Adinolfi e Giuseppe Cruciani, addirittura in diretta radio.