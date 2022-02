Elliot Page annuncia il suo libro autobiografico

2 minuti di lettura

Elliot Page ha annunciato che sta lavorando ad un memoir, Pageboy.

Il libro – disponibile nel 2023 per la casa editrice Flatiron Books – ripercorrerà le tappe della vita di Page, dalla candidatura agli Oscar nel 2008 per Juno fino al coming out come transgender nel 2020.

Oltre ad approfondire il rapporto di Page con il suo corpo e la sua esperienza come una delle persone trans più famose al mondo, il libro parlerà anche di aggressioni, amori, relazioni, salute mentale, e “quel pozzo nero che può diventare Hollywood“.

Solo uno dei tanti progetti in cantiere dell’attore, che dopo il coming out ha sprigionato una carica di creatività fino a prima rimasta “soppressa”: come annunciato allo scorso Festival di Berlino, Page sta lavorando al documentario intitolato “Into My Name” (Nel mio nome), di cui sarà prudottore insieme al regista Nicolò Bassetti. Il film racconterà gioie e dolori di quattro persone transgender – Nico, Leo, Andrea, e Raff – e i loro percorsi di transizione, in parti diverse dell’Italia. Un’opera che cerca di dare spazio a “tutte le differenti parti che contribuiscono a definire l’identità di una persona“.

Sempre sul suo Instagram ha ricondiviso anche la locandina della terza stagione di The Umbrella Academy, serie Netflix di cui è protagonista, in arrivo a Marzo 2022 sulla piattaforma.

