TikTok: “cercavo un c*zzo nero” il video tormentone che offende Elettra Lamborghini, donne e neri

Avvertenza. Questo articolo contiene eccesso di politically correct.

Il video nel quale Elettra Lamborghini e una sua amica vengono “canzonate” con un sonoro “Volevi un c*zzo nero” è stato pubblicato su TikTok il 14 Ottobre 2021. Da allora ha collezionato una valanga di visualizzazioni (più di 8 milioni quando scriviamo), like, commenti e #PerTe. Per chi non fosse avvezzo, sul social network cinese i #PerTe indicano quante volte l’algoritmo di TikTok ha suggerito agli utenti quel video nella sezione “Per Te”. È dunque un indicatore di successo.

Come si vede dalla registrazione schermo che abbiamo effettuato, il video segue il linguaggio tipico di TikTok. Il tormentone “Pistolero” di Elettra Lamborghini è stato rivisitato da due allegri giovanotti in chiave ironica. Ma è la misoginia che trabocca senza ritegno. L’autore del video e il suo compagno saltellano, alzano il braccio ad asta nel tipico gesto fallico e apostrofano il balletto di Elettra e della sua amica canticchiando loro “Volevi un c*zzo nero”.

Ce n’è abbastanza. Non è la volgarità, che lascia stupefatti. Quanto la disinvoltura con cui, forse inconsciamente, questi due ragazzi sono disposti ad apparire civilmente analfabeti, pur di performare su TikTok creando un tormentone che offende, nell’ordine: Elettra Lamborghini e la sua amica, tutte le donne e tutte le persone nere. Di più: offende i due poveri ragazzi, che appaiono oltremodo fragili, in balia di se stessi, tramortiti da ormoni e mancanza di ritegno.

È probabile, dobbiamo serenamente ammetterlo, che non fosse intenzione dei due autori produrre un contenuto così oltraggioso e insieme ridicolo. Ed è questo che preoccupa. L’incanto dei social network, che con TikTok sta raggiungendo apici mai visti prima, travolge l’essere umano e lo conduce oltre ogni confine e remora. E come tutti sappiamo, questo video è poca cosa, rispetto a quanto si può trovare su Tik Tok.

